No 26. oktobra mainās vilcienu kustības grafiks Gulbenes virzienā
Gulbenes virzienā turpmāk svētdienās mainīsies vilcienu kustības grafiks, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāvji.
Kompānijā informē, ka no svētdienas, 26. oktobra, stāsies spēkā jauns vilcienu kustības grafiks maršrutā Rīga-Gulbene. Izmaiņas galvenokārt ietekmēs svētdienu reisus, lai nodrošinātu ērtāku satiksmi Gulbenes un Alūksnes tūristiem.
Turpmāk svētdienās kursēs vilciens maršrutā Rīga-Gulbene, kas no Rīgas izbrauks plkst. 8.31 un Gulbenē ieradīsies plkst. 11.41. Līdz šim šis reiss bija pieejams tikai sestdienās. Savukārt līdzšinējais svētdienas reiss Gulbenes virzienā, kas no Rīgas izbrauca plkst. 11.31, atcelts.
Vienlaikus tiks mainīts vilciena Gulbene-Rīga kustības laiks, kas svētdienās no Gulbenes izbrauks plkst. 17.18. Šāds grafiks izvēlēts, lai pasažieri, kuri plkst. 16.45 ierodas Gulbenē ar Alūksnes bānīti, varētu turpināt ceļu uz Rīgu.
Jau ziņots, ka Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023. gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019. gadā.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.