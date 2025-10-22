Pudāns: septiņi bruņoti vīrieši pie robežas - un Krievija panāk rezonansi NATO līmenī
Krievijas kā uzbrucēja priekšrocība ir tāda, ka tai ir viegli noorganizēt mazas sabotāžas, kuras Rietumiem ir grūti paredzēt, sacīja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns.
Oktobra sākumā Igaunija uz savas austrumu robežas uz laiku slēdza satiksmi pa tā dēvēto Sātses zābaku, jo robežsargi Krievijas pusē novēroja neierasti lielas karaspēka vienības pārvietošanos. "Sātses zābaks" ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso kilometru garš ceļa posms, ko igauņi izmanto, lai nebūtu jāmēro apkārtceļš. Igaunija izplatīja videoierakstu, kurā redzami uz ceļa stāvoši septiņi bruņoti vīrieši.
Komentējot šo situāciju, Pudāns teica, ka no vienas puses Krievija neko nav pārkāpusi, jo bruņotie cilvēki atradās Krievijas teritorijā. Vienlaikus šo situāciju var uzskatīt par zināmu provokāciju, jo tā atšķiras no ikdienas situācijām.
"Ja tā ir apzināta provokācija, tad viņi [Krievija] mērķi ir sasnieguši. Septiņi cilvēki savā robežas pusē uztaisa gandrīz satraukumu līdz pat NATO līmenim. Tas nav pareizi. Ja mēs šādi "nodedzināsim" savu uzmanību, mēs varam nepamanīt to, kas mums patiešām jāpamana. Ko viņi panāk? Mēs uz katru mazāko šādu pat ne pārkāpumu sāktu reaģēt ar NATO līguma 4.pantu? Tas nonivelētu šī panta būtību, un Krievija varbūt arī priecājas, ka viņi ar mazu ieguldījumu panāk lielu efektu un mēs tiešām liekam uzsvarus uz nepareizo virzienu," norādīja NBS komandieris.
Vienlaikus Pudāns uzsvēra, ka ir izstrādāti rīcības plāni situācijām, ja Latvijas robežas pusē parādītos neidentificētu cilvēku grupa. Komandieris arī atsaucās uz Nacionālās drošības likumu normu, kurā teikts, ka militāro darbību rezultātā izraisīta valsti apdraudoša situācija ir pret Latviju īstenota pretlikumīga ārvalsts militārā darbība, tajā skaitā pretlikumīga militāro formējumu vai militāro formējumu bez pazīšanās zīmēm iekļūšana vai atrašanās Latvijas teritorijā.
Tāpat Pudāns atgādināja, ka Latvija jau ceturto gadu pie Latvijas-Baltkrievijas robežas saskaras ar Baltkrievijas organizēto nelegālās imigrācijas spiedienu un ir bijuši gadījumi, kad otrpus robežai redzami bruņoti Baltkrievijas dienestu pārstāvji.
"Mūsu rīcības plāns ir turpināt viņu novērošanu, lai saprastu, kādi ir viņu mērķi," piebilda Pudāns.
Vaicāts, kādus scenārijus Krievija varētu izvērst pārskatāmā nākotnē, ņemot vērā, ka turpinās karš Ukrainā un Krievijas radītais hibrīdapdraudējums pret Rietumiem, Pudāns atbildēja, ka Latvijas dienesti regulāri analizē līdz šim konstatētās situācijas gan pie Baltijas robežām, gan citviet pasaulē, lai spētu paredzēt, kādi varētu būt nākamie iespējamie scenāriji.
Vienlaikus Pudāns nenoliedza, ka Krievijas priekšrocība kā uzbrucējam ir atrast kaut kādu jaunu veidu, ko neesam paredzējuši, un mazas sabotāžas ir grūti paredzēt, bet tās var viegli noorganizēt.
"Droni, kibertelpa, informatīvā telpa ir vieta, kur viegli šādas aktivitātes paveikt. Tas savukārt rada lielu rezonansi mūsu pusē. Varbūt mērķis ir ne tik daudz pārbaudīt mūsu reaģēšanas procedūras, bet satraukt mūsu sabiedrību un to terorizēt, līdz ar to mēs varam zaudēt atbalstu no sabiedrības un sabiedrība, piemēram, neatbalstītu lielāku aizsardzības nozares budžetu," skaidroja NBS komandieris.