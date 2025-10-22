Autovadītājus brīdina par autoceļu apledojumu Valkas un Smiltenes apkārtnē
Šorīt uz plkst. 9.00 vietām Valkas un Smiltenes apkārtnē valsts galvenie un reģionāli autoceļi apledo. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem ir:
• Vidzemes šoseja (A2) no Raunas pagrieziena līdz Virešiem;
• Valmieras šoseja (A3) no Strenčiem līdz Valkai;
• Smiltene–Gulbene (P27) no Smiltenes līdz Ūdrupei
Mainīgos laikapstākļos, kas ir raksturīgi starpsezonai, gaisa temperatūrai svārstoties zem un virs nulles uz autoceļiem var veidoties apledojums. Visbiežāk tas veidojas uz tiltiem un ceļu pārvadiem, posmos, kas iet cauri mežainam apvidum vai gar ūdenstilpēm. Aicinām autovadītājus būt piesardzīgiem, sekot līdzi laika prognozei un pielāgot savus braukšanas ieradumus un izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu. Kā arī pārbaudīt automašīnu tehnisko stāvokli, īpaši pievēršot uzmanību riepu stāvoklim un gaismu regulējumam.
Atgādinām, ka no 1. decembra līdz 1. martam – automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”.
No 16. oktobra valsts autoceļu tīklā sākusies ziemas uzturēšanas sezona, kas turpināsies līdz 15. aprīlim. Šajā periodā valsts autoceļu uzturētāji seko līdzi mainīgo un ziemas laikapstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli, lai nepieciešamības gadījumā veiktu pretapledojuma apstrādi vai sniega tīrīšanu. Ziemas sezonā autoceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti.