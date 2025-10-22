"Es esmu par krieviem!" Zemgales tiesa sodījusi vīrieti par Krievijas agresijas atbalstīšanu “Facebook”
Zemgales rajona tiesa kādam jelgavniekam piespriedusi probācijas uzraudzību uz divarpus gadiem par Krievijas agresijas publisku slavināšanu, vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".
Tāpat no jelgavnieka par labu valstij piedzīti procesuālie izdevumi 136 eiro, kas ir atlīdzība par valsts nodrošināta aizstāvja juridisko palīdzību. Spriedumu vēl var pārsūdzēt.
Apsūdzībā teikts, ka 2022. gada 27. februārī jeb trīs dienas pēc tam, kad Krievijas bruņotie spēki bija sāka plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, vīrietis savā "Facebook" profilā publicēja attēlu, kurā Ukrainas teritorija bija attēlota kā Krievijas okupēta. Attēlu papildināja uzraksts krievu valodā "Būs labi arī tā". Komentāru sadaļā vīrietis ierakstīja: "Es esmu par krieviem."
Šis attēls viņa sociālā tīkla profilā atradies trīs gadus - līdz pat 2025. gada 11. martam.
Savukārt 2024. gada augusta pēcpusdienā vīrietis kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā atskaņojis Krievijas himnu un krievu valodā vairākkārt izkliedzis saukli "Krievija, uz priekšu!".
Ar savām darbībām vīrietis izdarījis noziedzīgus nodarījumus, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikuma 741. panta pirmajā daļā - "Genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošana". Par to paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.
Apsūdzētais pilnībā atzinis savu vainu un izdarīto nožēlo.