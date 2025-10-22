Lietuva apmaksās Latvijas iedzīvotājiem ātras un ērtas ceļošanas iespējas uz Eiropu
Lietuva gandrīz pabeigusi pēdējos būvdarbus četru joslu šosejas posmā “Via Baltica” līdz Polijas robežai un paziņojusi, ka līdzīgu autoceļu no Kauņas līdz Latvijas robežai iecerēts izbūvēt līdz 2033. gadam.
“Saskaņā ar plānu “Via Baltica” līdz Latvijas robežai tiks pabeigta līdz 2033. gadam,” pavēstīja Lietuvas satiksmes un sakaru ministrs Juras Taminskas.
Pēc viņa teiktā, pēc projektēšanas darbu un zemesgabalu izpirkšanas pabeigšanas būvniecība varētu sākties 2030. gadā.
Atbildot uz jautājumu par iespējamo būvniecības izmaksu apmēru, ministrs sacīja, ka tas būs zināms vēlāk. Viņš piebilda, ka projekta finansējums tiks nodrošināts gan no valsts budžeta, gan no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem 2028.–2034. gadam.
“Kad būsim pabeiguši, tad būs redzams, cik tas izmaksā, jo skaitļi un nepieciešamās summas mainās. Ir inflācija, ir daudzi citi faktori, kā arī ģeopolitiskā situācija, kas ietekmē noteiktus tehniskos aspektus,” sacīja ministrs.
Pavisam nesen Lietuvas un Polijas prezidenti atklāja pēdējo rekonstruētās starptautiskās automaģistrāles “Via Baltica” 12 kilometru posmu, kas savieno abas valstis — Kauņu, Marijampoli un Suvalkus. Tā rekonstrukcija izmaksāja 154,7 miljonus eiro (bez PVN), un to veica uzņēmums “Kauno tiltai”.
“Via Baltica” ir Eiropas nozīmes autoceļu tīkls, kas savieno Varšavu ar Tallinu caur Rīgu, un tā kopējais garums ir 970 kilometri, no kuriem 269 kilometri atrodas Lietuvas teritorijā.
No ministra teiktā izriet, ka Lietuva plāno savu “Via Baltica” daļu pārbūvēt par ātrgaitas četru joslu automaģistrāli — tādu, kādu Latvijā pagaidām nav un tuvākajā laikā arī netiek plānota. Tādējādi, pateicoties Lietuvas ieguldījumiem, Latvijas iedzīvotāji iegūs iespēju ātri un ērti nokļūt Eiropā.
Arī Polija nesen paziņoja, ka pilnībā pabeigusi savas “Via Baltica” daļas pārbūvi par ātrgaitas šoseju, izbūvējot apvedceļu ap Lomžas pilsētu.