Neiedomājami notikumi risinājušies Grīziņkalnā: dzīvoklī atrasta mirusi sieviete, bet blakus viņai - nošāvies dzīvesbiedrs
Neiedomājami notikumi risinājušies Grīziņkalnā — pēc tam, kad 31 gadu veca sieviete neieradās pakaļ savam dēlam uz bērnudārzu, izglītības iestāde par to informēja bērna vecvecākus, kuri nekavējoties cēla trauksmi, vēsta "Degpunktā".
Pēc saņemtajām ziņām sievietes dzīvesvietu devās apsekot operatīvie dienesti, tomēr tur neviens viņiem neesot atbildējis, pēc kā esot pieņemts lēmums iekļūt dzīvoklī caur logu no pagalma puses. Iekļūstot dzīvoklī, glābējiem atklājās šausmu ainas - meklētā sieviete kaila gulēja gultā bez dzīvības pazīmēm, bet blakus viņai atradās sievietes 39 gadus vecais dzīvesbiedrs ar manāmu šāviena brūci.
Blakus mītošie kaimiņi šāvienu neesot dzirdējuši un viņi esot sapratuši, ka kaut kas noticis vien tad, kad manīja Valsts policijas darbiniekus. "Divus gadus atpakaļ dzīvoklī ievācās jauna sieviete ar bērnu. Tas arī viss. Kā jau kaimiņi - mēs sveicinājāmies. Bet tas arī viss. Pirmā doma [pēc notikušā] bija - vai tur būs arī bērns [gājis bojā]. Bet, kad mirušos nesa ārā, redzējām, ka tur ir tikai pieaugušie," norāda vīrietis, paužot atvieglojumu, ka piecus gadus vecais zēns ir drošībā.
Kaimiņi norāda, ka konfliktus pāra starpā neesot manījuši, turklāt tikai retais vispār bija manījis sievietes dzīvesbiedru. Sievietes draugi portālam “nra.lv” atklājuši, ka viņas dzīvesbiedrs bijis nomākts un daudz runājis par pašnāvību. Tāpat viņa ar vīrieti atkārtoti šķīrusies, bet pēc tam atkal salabusi. Vīrietis neesot bijis viņas bērnu tēvs.
Portāls norāda, ka sieviete ilgstoši cīnījās arī ar atkarību, tomēr viņa bija apņēmības un cerību pilna uzveikt savus dēmonus un dzīvot zem viena jumta ar abiem dēliem [vecākais dēls dzīvo pie vecmāmiņas]. "Viņa meklēja atbalstu un atrada. Pievienojās luterāņu draudzei. Draugs bija ilgstošā, smagā depresijas stāvoklī. Viņa esot centusies darīt visu, ko viņš vēlas… Mīļā meitene. Viņa pati man par attiecībām ar draugu vēl nesen rakstīja: 'Teikšu godīgi, ka es šobrīd pirmo reizi dzīvē laikam esmu laimīga. [...] Mani mīl un par mani rūpējas!'" portālam pauda sievietes draugs.
Likumsargi par notikušo uzsākuši izmeklēšanu. Kā liecina sākotnējā informācija, pirms traģiskajiem notikumiem noticis konflikts ģimenē – vīrietis izdarījis vairākus sitienus sievietei pa ķermeni, kā rezultātā iestājusies viņas nāve. Pēc tam viņš veica pašnāvību ar nereģistrētu ieroci. Abas personas iepriekš nonākušas policijas redzeslokā.