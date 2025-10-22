Jaunā nodokļa dēļ Latvijas iedzīvotāji sākuši pirkt lētākas automašīnas
No 2025. gada Latvijā stājušās spēkā jaunas transportlīdzekļu nodokļa likmes, kas paredz augstākus maksājumus automašīnām ar lielākiem CO₂ izmešiem un jaudīgākiem dzinējiem, savukārt ekonomiskām un videi draudzīgām mašīnām tiek piemērots samazināts nodoklis.
“Cilvēki kļūst arvien piesardzīgāki, izvērtējot ilgtermiņa izmaksas, kas saistītas ar automašīnas uzturēšanu. Pircēji daudz rūpīgāk apsver, vai konkrētais modelis būs izdevīgs ne tikai degvielas patēriņa ziņā, bet arī ņemot vērā iespējamos nākotnes maksājumus, kas saistīti ar dzinēja tipu, CO₂ izmešu apjomu vai transportlīdzekļa vecumu,” norāda "Europcar" speciālisti.
Šī tendence ir īpaši aktuāla mazajiem uzņēmējiem un ģimenēm, kuru dzīvē automobilis ir ne tikai pārvietošanās līdzeklis, bet arī darba instruments un būtiska ikdienas sastāvdaļa. Turklāt automašīnas uzturēšana kļūst arvien dārgāka — un ne vienmēr prognozējama. Izdevumi, kas agrāk šķita pieņemami, pēdējos gados būtiski pieauguši. Riepu maiņa un glabāšana Rīgā tagad vidēji izmaksā 100–150 eiro divas reizes gadā. Dārgākas kļuvušas arī autoservisu pakalpojumi, un šo izmaksu pieaugumam faktiski nav robežu.
“Bieži vien reālās uzturēšanas izmaksas pārsniedz sākotnēji plānoto budžetu par 25–30% vieglajām automašīnām un līdz 40% komerctransportam, īpaši intensīvas ekspluatācijas gadījumā,” uzsver speciālisti.