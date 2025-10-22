Turpmākās dienas būs apmākušās un lietainas.
Šodien 08:28
Sinoptiķi brīdina: nedēļas nogalē iespējams stiprs lietus un migla
Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā būs pārsvarā apmācies un lietains laiks, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien debesis segs mākoņi un palaikam līs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +6..+11 grādus. Piektdien termometra stabiņš vietām var sasniegt +14 grādus, bet siltākā nakts šonedēļ būs nakts uz sestdienu, kad gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +7..+11 grādiem.
Nedēļas nogalē vietām iespējams stiprs lietus. Dažkārt redzamību pasliktinās dūmaka vai migla. Pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš.
Sākot ar svētdienu, laiks kļūs nedaudz vēsāks. Lietus gaidāms arī nākamnedēļ, kad gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp +1 un +10 grādiem.