Krievija vēlas pilnu Donbasa kontroli un NATO neesamību Ukrainā, liecina dokuments, kas nosūtīts ASV
Aizvadītajā nedēļas nogalē Krievija nosūtījusi ASV neoficiālu dokumentu, kurā izklāstīti jau zināmie Kremļa nosacījumi kara izbeigšanai pret Ukrainu, arī prasība, ka Krievijas kontrolē jānonāk visam Donbasam, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz ASV amatpersonām.
Šajā nostājā noraidīts ASV prezidenta Donalda Trampa priekšlikums iesaldēt karadarbību esošajā frontes līnijā, norāda "Reuters".
Turklāt Krievija atkal norādījusi, ka miera līguma ietvaros Ukrainā nevarētu izvietot NATO karaspēku.
Nosūtītajā dokumentā uzsvērta Krievijas apņēmība turēties pie savām "maksimālistiskajām prasībām" attiecībā uz Ukrainu, norāda "Reuters". Mediji pēc ASV un Krievijas Aļaskas samita augustā vēstīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins piedāvājis iesaldēt fronti Hersonas un Zaporižjas apgabalos, ja Ukraina atvelk karaspēku no Doneckas apgabala.
Tramps 16. oktobrī pavēstīja, ka drīzumā tiksies ar Putinu Budapeštā. Pēdējo dienu laikā mediji ziņojuši, ka tikšanās tomēr tuvākajā laikā nenotiks, jo tās gaitā vienošanās noslēgšana ir mazticama.
Arī Tramps otrdien paziņoja, ka atlicis plānus par samitu Budapeštā, jo nevēlas izniekotu tikšanos.