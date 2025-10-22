Latvijā gaidāma mākoņaina trešdiena ar brāzmainu vēju
Trešdien nav gaidāmi lieli nokrišņi.
Latvijā gaidāma mākoņaina trešdiena ar brāzmainu vēju

Trešdien Latvijā būs daudz mākoņu un vietām - galvenokārt Kurzemē - īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

Dienvidu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+12 grādi.

Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un nelīs, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +9 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Kurzemes rietumkrastā līdz 1015 hektopaskāliem Latgales austrumos.

