Sabiedrība
Vakar 22:58
Ādažos tiek meklēts bezvēsts pazudušais Raitis Lukaižis
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1971. gadā dzimušo Raiti Lukaiži, kurš šā gada 17. oktobrī pēdējo reizi redzēts Ādažos un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanas vieta.
Pazīmes: augums 180 cm, vidējas miesas būves, īsi, gaiši mati, kājās brūnas krāsas kurpes, ģērbies biksēs, spilgti sarkanā jakā, līdzi sarkana pleca soma. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.