Viktorijas Jonienes debijas personālizstādes “Purpura Straume” atklāšana
Rīgā laikmetīgās mākslas izstāžu telpā aizvadīta mākslinieces Viktorijas Jonienes pirmās personālizstādes “Purpura Straume” atklāšana.
FOTO: svinīgi aizvadīta Viktorijas Jonienes pirmās personālizstādes “Purpura Straume” atklāšana
Rīgā laikmetīgās mākslas izstāžu telpā aizvadīta mākslinieces Viktorijas Jonienes pirmās personālizstādes “Purpura Straume” atklāšana.
Par izstādes vadmotīvu kļuvis sarkanais tonis, kas vijas cauri visiem darbiem kā nervu impulss, dzīvības pulss vai straume, kas savieno cilvēku radīto ar tukšuma apziņu. Gleznās sarkanās elektrības līnijas kļūst par likteņa pavedieniem, uz kuriem rotaļājas pērtiķi ar mobilajiem telefoniem, greznas kurpes kļūst par zīmi patēriņa absurdam, bet kleitas atliekas, kas rēgojas no atkritumu konteinera, – par sabiedrības identitātes sabrukumu.
“Purpura Straume” ir pārdomas par patērētājsabiedrību un iedomību, par cilvēces civilizācijas trauslumu un par to, cik viegli var devalvēt to, kas šķiet mūžīgs. Tā ir Viktorijas Jonienes pirmā personālizstāde – un reizē ielūgums viņas pasaulē, kur realitāte un simbolika savijas sarkanā pavedienā pārdomās par tagadni un nākotni.
Viktorija Joniene ir māksliniece, kura mākslā nonākusi pēc ilga ceļa modes industrijā. Trīskārtēja “Gada dizainere” titula ieguvēja, "Riga Fashion Week" dalībniece un zīmola “NOLO” dibinātāja vairāk nekā desmit gadus veidojusi kolekcijas, kurās galvenais aspekts bija komercija – kā pārdot, kā pielāgoties, kā noturēties tirgū. Taču glezniecība vienmēr bijusi viņas iekšējā patvēruma vieta – telpa, kurā iespējams meklēt līdzsvaru un uzdot neērtus jautājumus.
Izstāde būs apskatāma no 22. oktobra līdz 7. novembrim galerijā “△” (Zaļā iela 10, Rīga). Darba laiks: 12.00–18.00 no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienās 13.00–16.00