Raizēs par dronu Rīgas lidostas tuvumā otrdien īslaicīgi tika apturēta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās
Raizēs par dronu Rīgas lidostas tuvumā otrdien uz neilgu laiku apturēta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, ziņo medijs "tv3.lv".
Lidostā portālam apstiprināja, ka pēcpusdienā ar lidostas tehniskajiem līdzekļiem pamanīts iespējams drons ierobežojumu zonā - Gaviezes ielas rajonā. Kā uzvēra lidostas pārstāve Laura Kukalova, pašā lidostas teritorijā "dronu nav un nav bijis."
"Rīgas lidosta šodien plkst. 14.20 sniedza atbildīgajiem dienestiem informāciju par iespējamu bezpilota lidaparāta atrašanos lidojumu ierobežojumu zonā - Gaviezes ielas rajonā, kas tika pamanīts ar lidostas tehniskajiem līdzekļiem," informēja Rīgas lidosta.
Pamatojoties uz šo informāciju, Latvijas Gaisa satiksme pieņēma lēmumu uz neilgu laiku - aptuveni piecām minūtēm - aizturēt atsevišķu lidojumu pacelšanos un nosēšanos.
Valsts policija, kas devās uz iespējamo bezpilota lidaparāta atrašanās vietu, tā klātbūtni nekonstatēja, līdz ar to Rīgas lidosta turpināja darbu ierastā režīmā. Iepriekš tuvumā pamanītie bezpilota lidaparāti ir ietekmējuši vairāku Eiropas pilsētu lidostu darbu.