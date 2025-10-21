Rīgā aizritējis Latvijas lielākā ķirbja čempionāts
Rīgā pie Vērmanes dārza skatuves 21. oktobrī no plkst. 13 līdz 15 noritēja Latvijas lielākā ķirbja čempionāts.
FOTO: "kronēts" brangākais ķirbis Latvijā! Milzenis izaudzēts Kuldīgas novadā
Otrdien, 21. oktobrī, jau 20. gadu pēc kārtas tika aizvadīts "Latvijas lielākā ķirbja čempionāts", kuram bija pieteikti 39 ķirbji no visas Latvijas. Par brangāko ķirbi tika atzīts Gundegas Neimanes Kuldīgas novadā audzētais milzenis, kas svēra veselus 295 kilogramus.
Otro vietu izcīnīja Santa Dambe ar 271 kg izaudzēto dižogu no Dobeles novada, savukārt godpilno trešo vietu ieguva Elīzas Neimanes audzētais 231 kg ķirbis no Kuldīgas novada. Arī ceturtās un piektās vietas ieguvēju ķirbji pārsniedza 200 kilogramu robežu: 4. vietā bija Luīzas Neimanes 219,5 kg smagais ķirbis no Kuldīgas novada, bet 5. vietu izcīnīja Ingrīdas Kuzmickas 210 kg smagaais ķirbis no Dobeles novada.
6. vieta tika Gata Badovska 184,5 kg smagajam ķirbim no Kuldīgas novada; 7. vietā bija Guntas Kuzmickas 183,5 kg smagais ķirbis no Dobeles novada; 8. vietā ierindojās Diānas Rēbokas 169,5 kg smagais ķirbis no Mārupes novada; 9. vietā bija Lindas Kuzmickas 144,5 kg smagais ķirbis no Ādažu novada; bet 10. vieta tika Irinas Badovskas 135 kg smagajam ķirbim no Kuldīgas novada.
Šogad konkursam kopumā tika pieteikti 39 ķirbji no 15 Latvijas novadiem: Dobeles novada, Kuldīgas novada, Mārupes novada, Ādažu novada, Siguldas novada, Saldus novada, Dienvidkurzemes novada, Ventspils novada, Balvu novada, Tukuma novada un Bauskas novada, Ludzas novada, Līvānu novada, Jelgavas novada, Limbažu novada.
Līdz šim čempionāta vēsturē Latvijā smagākais ķirbis ir svēris 574 kg un šo rekordu 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaugušais ķirbis.
TOP 8 lielākie “Latvijas Mazpulku” biznesa projektā audzētie ķirbji:
Visu vasaru jaunie lauksaimnieki – mazpulcēni – ar lielu rūpību un pacietību audzēja ķirbjus savos mazpulkos, lai tie jau tagad varētu priecēt pircējus “Maxima” veikalos “Ķirbju festivālā”. Tieši šeit redzami dižākie un krāšņākie ķirbji, kas izauguši no projektā iedotajām sēkliņām.
Pirmajā vietā ierindojās Arta Petzāla no Jelgavas novada ar iespaidīgu 3,47 kg smagu ķirbi. Otrā vieta tika Sergejam Sovanam no Ludzas novada par 2,88 kg ķirbi, bet trešajā vietā ierindojās Markuss Aleksandrs Pavlovs no Dobeles novada ar 2,62 kg ķirbi. Ceturtajā vietā atkal Sergejs Sovāns no Ludzas novada ar 2,35 kg ķirbi. Piektā vietā — Evelīna Brunava no Tukuma novada ar 2,29 kg ķirbi, sestā — Marta Mitenberga no Talsu novada ar 2,19 kg ķirbi, septītā — Linda Veidliņa no Jelgavas novada ar 2,18 kg ķirbi, bet astoto vietu ieguva Alija Edriesa no Līvānu novada ar 1,47 kg ķirbi.
TOP 6 lielākie “Latvijas mazpulku” īpašie ķirbji:
Jaunos lauksaimniekus tik ļoti aizrāva ķirbju audzēšanas ideja, ka viņi paši, pēc savas iniciatīvas, nolēma izaudzēt arī lielās dižogas. Tāpēc radās īpaša kategorija, lai novērtētu viņu ieguldīto darbu.
Pirmo vietu kategorijā izcīnīja Eva Baltace no Saldus novada ar iespaidīgu 45 kg ķirbi. Otrajā vietā ierindojās Jānis Dīriņš no Talsu novada ar 30 kg ķirbi, bet trešajā — Jānis Koids no Limbažu novada ar 22 kg ķirbi. Ceturto vietu ieguva Guste Barkauska no Bauskas novada ar 20,5 kg ķirbi, piektajā vietā — Annija Želve no Dobeles novada ar 14 kg ķirbi, bet sesto vietu ieguva Remberts Koids no Limbažu novada ar 12,5 kg ķirbi.
"Ķirbju festivāls" norisināsies veselu nedēļu
“Jau 20 gadus ar prieku svinam rudens ražas svētkus, pulcējot gan pieredzējušus dārzkopjus, gan jaunos audzētājus, gan ikvienu ķirbju entuziastu no teju visiem Latvijas novadiem. Šogad, lai īpaši svinētu Latvijas lielo dižogu un izceltu mūsu ražotājus, “Maxima” veikalos no šodienas veselu nedēļu norisināsies “Ķirbju festivāls”, kurā pircēji varēs iegādāties 10 veidu ķirbjus no 7 Latvijas saimniecībām, tostarp arī “Latvijas Mazpulku” audzētos," norāda “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Viņa uzsver, ka gada laikā “Maxima” veikalos augļus un dārzeņus piegādā aptuveni 150 saimniecības, nodrošinot plašu vietējās izcelsmes augļu un dārzeņu klāstu, un tas apliecina "Maxima Latvija" apņemšanos atbalstīt Latvijas zemniekus un piedāvāt pircējiem svaigus, vietējos produktus par zemām cenām.