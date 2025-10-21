Kliedziens pēc palīdzības - maksājam tikai par gaisu! Rīdziniece izmisumā - apsaimniekotājs četrus gadus ignorē tekošu jumtu
"Kliedziens pēc palīdzības, jo vairs nezinu, kur vērsties!" - ar šādu izmisuma pilnu saucienu sociālajā tīklā "Facebook" vērsusies kāda rīdziniece, kuras mantotais dzīvoklis Iļģuciemā kļuvis neapdzīvojams tekoša jumta dēļ.
Lai gan par īpašumu regulāri tiek maksāts, mājas apsaimniekotājs uz iedzīvotāju lūgumiem pēc palīdzības nereaģējot.
"Situācija ir šāda – pēc vecmāmiņas palika dzīvoklis Iļģuciemā, piektajā (pēdējā) stāvā. Jau četrus gadus tur nav iespējams dzīvot – tek jumts," raksta sieviete.
Mitruma radītie griestu un sienu bojājumi ir katastrofāli. Pirms četriem gadiem uzsāktais dzīvokļa remonts noplūdes dēļ netika pabeigts, un šo gadu laikā bojājumi ir kļuvuši neatgriezeniski.
Iedzīvotāja norāda, ka ir daudzkārt vērsusies pie mājas apsaimniekotāja, taču bez rezultātiem. "Vienreiz atnāca darbinieki, uzkāpa bēniņos, un, atgriežoties, tikai pateica: 'Draugi, bēgat no šejienes.'" atstāsta rīdziniece.
Lietus laikā situācija kļūst tikai sliktāka. Dzīvokļa īpašnieces rīcībā esot liels apjoms fotogrāfiju un video, kas vizuāli pierāda gan bojājumus dzīvoklī, gan kritisko stāvokli bēniņos zem jumta. Visi šie pierādījumi iesniegti apsaimniekotājam. "Viņi pat neatbild. Jau četrus gadus maksājam tikai par gaisu," sašutumu pauž dzīvokļa mantiniece.
Šis ieraksts nav atstājis vienaldzīgus arī citus "Facebook" lietotājus. Komentāros dominē ieteikumi vērsties tiesā un iesaistīt medijus, kā arī ieteikumi arī pašiem iedzīvotājiem būt aktīvākiem. Vairāki komentētāji norāda, ka vienīgais efektīvais ceļš ir tiesāšanās. Kāds "Facebook" lietotājs dalījies ar savu pieredzi, kurā viņam izdevies panākt zaudējumu atlīdzināšanu: "Man bija analoģiska situācija. Iesūdzēju tiesā. Pēc, aptuveni pusotra gada tiesa piesprieda un namu apsaimniekotājs (RNP) man izmaksāja 4500 LVL. Ja intersē, varu izstāstīt soli pa solim. Arī advokāta kontakti ir."
Vairāki komentētāji uzsvēra, ka jumts ir kopīpašums un atbildība gulstas uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, nevis tikai uz apsaimniekotāju. Il Ze skaidroja: "Ne jau apsaimniekotājs kaut ko darīs. Dzīvokļu mājas ir privātīpašums un par privātīpašuma remontiem lemj dzīvokļu īpašnieki, nevis apsaimniekotājs. Taisiet mājas sapulci un pieņemiet lēmumu par jumta remontu/nomaiņu." Līdzīgu viedokli pauda Dmitrijs: "Jāpalielina mājas uzkrājums vai jāpaņem kredīts un jāmaina jumts. Tehniski - jāsasauc īpašnieku sapulce un jālem ko darīt."
Lasītāji pauda nožēlu, ka situācija nav risināta agrāk. Piemēram, Dace norāda: "Nu jāņem mājai kredīts un jāliek jumts. Vai arī steidzīgi jākrāj ik mēnesi milzu summas lai ātrāk var nomainīt. To jau vajadzēja darīt sen, ja jau tik ilgi tāds tas jumts." Visbeidzot, kāds komentētājs pajokoja: "90 tajos varēja vērsties pie bandītiem, tie atrisinātu šādu lietu 15 minūtēs."