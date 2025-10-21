VIDEO: aptur 13 gadus vecu jaunieti, kurš ar vecāku automašīnu bēg no policijas
Valsts policijas darbinieki šonakt pamanīja kādu automašīnu “Škoda”, kuras vadītājs nepildīja policijas prasības un nestājās brīdī, kad tika veikta transportlīdzekļu vadītāju alkohola pārbaude. Pamanot Valsts policijas transportlīdzekļus, autovadītājs uzsāka bēgšanu, kura turpinājās no Rīgas līdz pat Saulkrastiem. Apturot pārgalvīgo braucēju, tika konstatēts, ka transportlīdzekli vada kāds 13 gadīgs jaunietis, kurš automašīnu bija paņēmis no vecākiem. Bēgšanas laikā jaunietis brauca agresīvi un pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, braucot pat ar 235 km/h.
Naktī no pirmdienas uz otrdienu, ap pulksten 01.50 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki Rīgā, Brīvības ielā veica autovadītāju alkohola pārbaudi līdz brīdim, kad kāds automašīnas “Škoda” vadītājs nepakļāvās policijas likumīgajām prasībām apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu.
Likumsargi vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, taču tā vadītājs turpināja bēgt sākotnēji pa autoceļu A2, pēc kā nogriezās uz autoceļu A1. Bēgšanas laikā autovadītājs brauca agresīvi un pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, braucot pat ar 235 km/h.
Bēgošais vadītājs brauca Saulkrastu virzienā, tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt papildspēkus no Saulkrastu pašvaldības policijas. Saulkrastos, Ainažu ielā likumsargiem izdevās automašīnas “Škoda” vadītāju apturēt. Likumsargi noskaidroja, ka transportlīdzekli vadīja kāds 13 gadīgs jaunietis, kurš transportlīdzekli bija paņēmis no vecākiem. Jāpiemin, ka automašīnā bija vēl divi nepilngadīgi jaunieši, kuru drošību autovadītājs apdraudēja ar savu rīcību.
Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 259.1 panta, proti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Policija šobrīd turpina skaidrot visus apstākļus.
Valsts policija aicina vecākus pārrunāt ar savām atvasēm ceļu satiksmes drošības padomus kopumā, kā arī to, ka automašīnas vadīšana nav atļauta un paredzēta bērniem, un šāda rīcība var beigties gaužām bēdīgi gan pašam autobraucējam, gan pasažieriem un citiem satiksmes dalībniekiem. Tāpat Valsts policija aicina vecākus parūpēties par to, lai bērni nevar brīvi piekļūt automašīnas vai citu transportlīdzekļu atslēgām.