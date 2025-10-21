"Nevienam nav tiesību nošaut pat bezatbildīga saimnieka suni" - Veterinārārstu biedrība par nošauto suņu lietu
Ne policijai, ne medniekiem, ne arī kādam citam nav tiesību nošaut pat bezatbildīga saimnieka suni, vēstīja Latvijas Veterinārārstu biedrība, komentējot trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā brīdī, kad tie klaiņoja pa svešu īpašumu.
Tāpat biedrībā uzsver, ka nevienam nav tiesību izsmiet palīdzības izsaucēju un apgalvot, ka cilvēka bailes no bezatbildīga saimnieka klaiņojošiem suņiem ir nepamatotas.
Veterinārārstu biedrība vērš uzmanību, ka Bauskas novada pašvaldībai bija pienākums nodrošināt mikročipa pārbaudi un dzīvnieku nodošanu īpašniekam, vienlaikus lemjot par atbilstošu sodu un liekot segt visas ar dzīvnieku ķeršanu saistītās izmaksas.
Biedrībā atzīmē, ka šis gadījums parāda Bauskas pašvaldības policijas nekompetenci un mednieka patvaļu.
Tikpat lielu neizpratni Veterinārārstu biedrībai raisa mednieku rīcība nošaut ne tikai pieaugušu suni, bet arī divus kucēnus.
Vienlaikus Veterinārārstu biedrība vērš uzmanību uz dzīvnieku īpašnieku bezatbildību un sabiedrības toleranci pret to. "Tas, ka ar visu likuma bardzību ir jāsoda atbildīgie par suņu nošaušanu, neatceļ nepieciešamību izvērtēt dzīvnieku īpašnieka rīcību. To noliegt vai apelēt, ka dzīvnieku īpašnieks "jau ir saņēmis sodu", nozīmē iekrist nedomāšanas un bezatbildības lamatās," norāda biedrībā.
Veterinārārstu biedrībā pauž, ka biedējoša ir informācija, ka daļa suņu īpašnieku pēc minētā notikuma pat tīši un klaji bezatbildīgi ļauj saviem dzīvniekiem klaiņot, it kā "solidarizējoties" ar Brunavā nošautajiem suņiem un viņu saimnieku.
Latvijas Veterinārārstu biedrība uzsver, ka aizstāvēt dzīvnieku intereses nozīmē skaidri un nepārprotami nostāties dzīvnieku pusē, tostarp aizstāvēt dzīvnieku īpašnieku pienākumu nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu.
"Klaiņošanas atbalstītāji izliekas neredzam, ka nepieskatīti suņi kļūst par ceļu satiksmes negadījumu upuriem, nereti paši būdami to izraisītāji. To, ka klaiņojoši suņi var nodarīt un nodara postījumus lauksaimniekiem, daudzi uzskata par mazsvarīgu faktu, "jo pie mums laukos suņi tā dara"," pauž biedrībā
Vienlaikus Veterinārārstu biedrībā norāda, ka, piemēram, aitu ganāmpulki bieži tiek izbiedēti, izdzenāti, sakosti, nogalināti vai noslīcināti, bet to redz tikai ganāmpulku saimnieki, nevis tie, kuri apgalvo, ka "tikai palaida sunīti izskrieties". Sabiedrība pārsvarā pat neuzzina par materiālajiem zaudējumiem un morālajām ciešanām, ko citiem mīļdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem un to īpašniekiem nodara klaiņojoši suņi.
Kamēr šāda attieksme pret dzīvniekiem tiks normalizēta, kamēr vienai daļai sabiedrības liksies, ka var nepieskatīt savus dzīvniekus, citiem, ka jebkurš var nošaut klaiņojošu suni, Latvijas mīļdzīvnieki ies bojā nejēdzīgās nāvēs, ko varēja novērst, uzsver Veterinārārstu biedrībā.