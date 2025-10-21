Pagarināts pieteikšanās laiks konkursam "Ineses Galantes talanti 2025"
Saistībā ar lielo interesi un dalībnieku lūgumiem, XII klasiskās mūzikas talantu konkursa "Ineses Galantes talanti" pieteikšanās termiņš, ir pagarināts līdz 26. oktobrim.
Piedalīties prestižajā konkursā aicināti vokālisti un mūziķi bez vecuma ierobežojuma no visas pasaules, kuri spēlē taustiņinstrumentus, stīgu, pūšamos vai sitamos instrumentus. Pieteikumus var iesniegt arī iepriekšējo gadu konkursa laureāti un dalībnieki. Konkurss norisinās sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājiem un ar “Nākotnes Atbalsta fonda” atbalstu. Piedalīšanās ir bez maksas.
Konkursa “Ineses Galantes talanti” laureātus sagaida naudas prēmijas, stipendijas, meistarklases ar slaveniem māksliniekiem, kā arī citas vērtīgas dāvanas no projekta partneriem un mecenātiem.
Uzvara konkursā paver jaunas iespējas - jaunie izpildītāji saņem ielūgumu piedalīties visos muzikālajos pasākumos, ko organizē Ineses Galantes fonds, kā arī citos prestižos notikumos.
6. decembrī topošie talanti piedalīsies koncertā “Ziemassvētku prelūdija” Rīgas Domā, bet 14. decembrī uzstāsies uz vienas skatuves ar izciliem latviešu pianistiem īpašajā koncertā “Ziemassvētku prelūdija. Klavieres. Advente”.
Konkursa I kārtas rezultāti tiks paziņoti 2025. gada 2. novembrī mājaslapā. No 2025. gada 3. novembra konkursa mājaslapā līdz konkursa Fināla kārtas norises dienai notiek publikas balsojums kategorijā “Publikas simpātija”. Konkursa otrais, noslēguma posms – fināls un laureātu apbalvošana noritēs 2025. gada 30. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Konkursa Nolikums pieejams oficiālajā vietnē.
Aktuālajai informācijai var sekot konkursa oficiālajā lapā sociālajos tīklos.
Pasākumu atbalsta: Nākotnes Atbalsta fonds, Anders Walls Stiftelse, Rödl & Partner, tipogrāfija Eveko, AS Antalis, piano.lv, VENDEN, Pure Chocolate, Latvijas valsts meži, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.
Informatīvie partneri: izdevniecība Rīgas Viļņi, žurnāli Ļubļu!, OK!, VIP Lounge, Titanium, L’Officiel, radio SWH.