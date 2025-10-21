Nākamnedēļ Rīgā notiks ūdensvadu profilaktiskā dezinficēšana
Aktīvajai būvniecības sezonai noslēdzoties un drošības ūdensvada tīklos palielināšanai, no 27. oktobra līdz 30. oktobrim plānota Rīgas ūdensvada profilaktiskā dezinficēšana jeb hlorēšana. Tā sāksies visās ūdens padeves sūkņu stacijās vienlaicīgi, dezinficējošajai vielai vienmērīgi izplatoties visā pilsētas ūdensvada tīklā.
Lai gan ūdensvadu dezinficēšana veselībai draudus nerada, tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot vārītu ūdeni – tātad no 27. oktobra līdz 31. oktobrim. Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Mājdzīvniekiem, putniem, dekoratīvajām zivtiņām u.c. paredzēto ūdeni pirms došanas lietošanai ieteicams nostādināt, tāpat nepieciešams rīkoties arī telpaugu laistīšanas gadījumos.
Ūdensvadu dezinficēšanas laikā krāna ūdens iegūst nepatīkamu aromātu, un tam var būt arī neliela hlora piegarša, taču šī viela dezinfekcijas nolūkos izmantojamajos daudzumos nav veselībai kaitīga vai bīstama. “Rīgas ūdens” speciālisti situāciju nepārtraukti monitorēs, rūpīgi sekojot hlora koncentrācijai ūdenī.
Ūdensvada tīklu dezinficēšana profilaktiskos nolūkos vēlama divreiz gadā, bet ne retāk kā reizi divos gados – gan pēc mūsu ekspertu, gan pēc Pasaules veselības organizācijas ekspertu atzinumiem, tā ir prioritāra un nepieciešama dzeramā ūdens apstrāde tā nemainīgi augstas kvalitātes nodrošināšanai.