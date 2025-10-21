Pulcējot 180 jauniešus, Liepājā aizvadīts izglītojošs pasākums “Eiropa manā skolā”
Piektdien, 17. oktobrī, RTU Liepāja norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētais izglītojošais pasākums jauniešiem “Eiropa manā skolā”. Pasākuma mērķis bija veicināt izpratni par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem izglītībā, zinātnē un pilsētvidē, kā arī rosināt jauniešus domāt par savām karjeras un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā.
Pasākumā piedalījās aptuveni 180 jauniešu vecumā no 14 līdz 19 gadiem no Liepājas un Kurzemes reģiona skolām. To atklāja pārstāvji no IZM Struktūrfondu departamenta, Liepājas Izglītības pārvaldes un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, uzsverot šādu iniciatīvu nozīmi jauniešu līdzdalības veicināšanā, izglītošanā un reģionālās attīstības izpratnē.
“Uzzināt jaunus faktus par savu pilsētu ir ne vien aizraujoši, bet tas paplašina arī mūsu redzesloku un ir lielisks veids, kā mācīties, pilnveidot zināšanas un prasmes visa mūža garumā. "Eiropa manā skolā" aicina paskatīties uz Liepāju ar citām acīm – pavisam jaunā skatījumā ieraudzīt pilsētas objektus, gar kuriem ikdienā vienkārši paejam garām. Daudzi no tiem ir modernizēti ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, un tieši tāpēc ir svarīgi apzināties, ka šie ieguldījumi ir būtiski ikvienam, veidojot gan labāku vidi uzņēmējdarbībai, gan labāku vietu, kur augt un attīstīties,” uzsvēra IZM Struktūrfondu departamenta direktore Ilze Miķelsone.
Pasākums “Eiropa manā skolā” ir daļa no Eiropas Komisijas informatīvās kampaņas “Eiropa manā reģionā” (“EU in My Region”), kuras mērķis ir veicināt izpratni par ES ieguldījumiem visā Eiropā. Iniciatīva “EU in My School” īpaši vērsta uz jauniešu auditoriju, lai, sadarbojoties ar skolām, vietējām pašvaldībām un ES fondu projektu īstenotājiem, parādītu, kā Eiropa ir klātesoša viņu ikdienā un reģionālajā attīstībā.