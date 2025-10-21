Iedzīvotājiem jārēķinās ar īslaicīgiem elektroapgādes pārtraukumiem Mālpilī, Inčukalnā un Siguldā
AS “Sadales tīkls” informē, ka elektrotīkla remonta un modernizācijas darbu dēļ tuvākajās dienās vairākās adresēs Mālpils un Inčukalna pagastā, kā arī Siguldas pilsētā būs plānoti īslaicīgi elektroapgādes pārtraukumi.
25. oktobrī no plkst. 10.20 līdz plkst. 16.20 Mālpils, Mālpils pagasts:
- Pils iela 11 (ielu apgaismojums)
- Pils iela 7 (ēdnīca, dienesta viesnīca)
- Pils iela 10 (internāts)
- Pils iela 12 (internāts)
- Pils iela 14 (mācību korpuss)
28. oktobrī no plkst. 14.40 līdz plkst. 17.40 Sigulda, Ventas iela (ielu apgaismojums)
29. oktobrī no plkst. 9.40 līdz plkst. 12.40 Gauja, Inčukalna pagasts:
- Centra iela 6 (sociālais dienas centrs)
- “Gaujaslīči” (ielu apgaismojums)
no plkst. 10.20 līdz plkst. 16.20 Mālpils, Mālpils pagasts:
- Nākotnes iela 8B (ielu apgaismojums)
no plkst. 10.40 līdz plkst. 16.40 Mālpils, Mālpils pagasts:
- Pils iela 14 (mācību korpuss)
- Pils iela 11 (ielu apgaismojums)
- Pils iela 10 (internāts)
- Pils iela 12 (internāts)
- Pils iela 7 (ēdnīca, dienesta viesnīca)
Iedzīvotāji aicināti laikus sagatavoties elektroapgādes pārtraukumiem – pirms darbu sākuma atvienot jutīgās elektroierīces no tīkla, kā arī izvērtēt nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) izmantošanas iespējas.