Ar diviem koncertiem Rīgā uzstāsies jaunās džeza paaudzes skaļākā balss - Maikls Meijo
Uzlecošā džeza zvaigzne, vokālists un komponists Maikls Meijo (Michael Mayo), Latvijā uzstāsies pirmo reizi un viņu, Latvijas Radio bigbenda pavadībā, varēs sastapt divos koncertos – 22. oktobrī plkst. 19.00 SWH džeza klubā Spīķeru koncertzālē un 23. oktobrī plkst. 19.00 Rīgas cirkā.
Šī ir iespēja dzirdēt vienu no mūsdienu spilgtākajiem un novatoriskākajiem jaunās paaudzes džeza vokālistiem viņa strauji augušās karjeras pirmsākumos.
Koncertprogrammā skanēs Maikla Meijo oriģinālmūzika no viņa kritiķu atzītajiem albumiem “Bones” (2021) un “Fly”(2024), kā arī interpretācijas leģendārām kompozīcijām, tostarp Džona Koltreina (John Coltrane) “Giant Steps”. Mākslinieka balss kļūst par pilnvērtīgu instrumentu – vienlaikus melodisku, ritmisku un ekspresīvu – kas saplūst ar bigbenda skanējumu vienotā, spilgtā muzikālā piedzīvojumā.
Par Maiklu Meijo ir sajūsmināti gan klausītāji, gan kritiķi visā pasaulē. Leģendārais džeza žurnāls “DownBeat Magazine” šī gada sākumā rakstīja: “Viņš ir ne tikai viens no šī brīža labākajiem džeza vokālistiem – viņa balss ir viena no visaizraujošākajām.”
Maikls Meijo (dzimis 1992. gadā) ir amerikāņu vokālists, komponists un dziesmu autors, kurš apvieno džeza, soul, R&B un a’cappella pasaules. Dzimis un audzis Losandželosā, viņš burtiski ir uzaudzis ar mūziku visapkārt - māte sadarbojās ar Beyoncé, Diana Ross, Luther Vandross un pat Vitniju Hjūstoni (Whitney Houston), bet tēvs bija ne tikai dziedātājs, bet arī spēlēja saksofonu grupai “Earth, Wind & Fire”.
Viņš ir viens no retajiem vokālistiem, kurš tika uzņemts prestižajā Thelonious Monk Institute of Jazz Performance (tagad Herbie Hancock Institute of Jazz) – tikai trešais vokālists 20 gadu programmas vēsturē. Viņa unikālais vokālais stils un daudzslāņainā muzikālā pieeja padarījusi viņu par vienu no vispieprasītākajiem jaunajiem māksliniekiem starptautiskajā mūzikas vidē.
Viņš ir sadarbojies ar tādiem ievērojamiem mūziķiem kā Jacob Collier, Christian Sands, Josh Groban, Nate Smith, kā arī apceļojis pasauli kopā ar pašu Hērbiju Henkoku (Herbie Hancock). Par savu lielāko iedvesmu Meijo sauc džeza un a’cappella leģendu Bobiju Makferinu (Bobby McFerrin), bet viņa samtainā balss un emocionālais dziedājums bieži tiek salīdzināts ar dziedātāju Frank Ocean.