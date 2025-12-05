Olga Rajecka prezentē jaunumus "Ezīša kofīšopā"; 04.12.2025.
4.decembrī Krišjāņa Barona ielas "Ezīša kofīšopā" norisinājās dziedātājas Olgas Rajeckas jaunumu prezentācijas pasākums.
FOTO: Olga Rajecka jestrā gaisotnē prezentē savus jaunumus un līksmo ar kolēģiem
Ceturtdien, 4.decembrī, Krišjāņa Barona ielas "Ezīša kofīšopā" norisinājās dziedātājas Olgas Rajeckas jaunumu prezentācijas pasākums.
Olga Rajecka un citi tautā iemīļoti mākslinieki izmantoja šo iespēju satikties vēl pirms svētkiem nepiespiestā gaisotnē, neformālā atmosfērā baudot ēdienus un dzērienus, daloties ar jaunumiem profesionālajā jomā un pozējot pie fotosienas.
Decembra nogalē Olga Rajecka un draugi aicinās uz četriem Vecgada koncertiem "Ulbrokas pērlē". Katrs vakars būs īpašs un unikāls - citi viesi, citas dziesmas un, protams - krāšņi tērpi, scenogrāfija un gaismas! 27. decembrī uzstāsies "Tautumeitas", Sergejs Jēgers, Emīlija, Grupa "PĖRLE" un Olga Rajecka, 28. decembrī Olga Rajecka, "Čipsis un Dullais", Markus Riva, Juris Kaukulis, "Mazais princis" un Viktors Lapčenoks, 29. decembrī "Turaidas roze un pūtēju orķestris "Horizonts", 30. decembrī - Olga Rajecka un Lielvārdes violetais koris (Antra Stafecka, Nikolajs Puzikovs un citi), Markus Riva un Talsu baltais koris, Kristīne Pāže un Aizkraukles sudrabpelēkais koris, Rīgas dzintara koris grupas "Sudden Lights" solista Andreja Zitmaņa vadībā un jauniešu koris "Balsis".