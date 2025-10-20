Skatāmies debesīs! Šonakt mums vistuvāk būs zaļā komēta C/2025 A6 Lemmon, kuru vairs savā dzīvē neredzēsim
Šonakt Zemei vistuvāk būs skaistā zaļā komēta C/2025 A6 (Lemmon), kuru nākamreiz Zemes iedzīvotāji varēs vērot pēc vairāk nekā tūkstoš gadiem.
Comet C/2025 A6 Lemmon is now a naked eye object and should continue to bright. Get out and see it. Daily sky view below. pic.twitter.com/L2sFwqmR1e— Con Stoitsis (@vivstoitsis) October 18, 2025
“Komētas ir diezgan izplatītas, taču “Lemmon” komēta noteikti ir šī gada iespaidīgākā komēta, ko varēs novērot no Zemes,” uzskata ASV Arizonas štata universitātes Meteorītu pētījumu centra direktore Ronda Strauda.
Lai gan katru gadu iekšējo Saules sistēmu šķērso desmitiem komētu, C/2025 A6 (Lemmon) spilgtums, raksturīgā zaļā gaisma un tuvums Zemei padara to par 2025. gada iespaidīgāko debesu viesi. Zaļgano nokrāsu izraisa divatomu ogleklis, kura molekula Saules starojuma ietekmē sadalās un izstaro zaļu gaismu, norāda “National Geographic”.
Šo komētu atklāja ASV Arizonas štatā esošās “Mount Lemmon Survey” teleskops. Aprēķināts, ka komētas orbitālais periods ir apmēram 1350 gadi. 21. oktobra naktī tā atradīsies starp Arktūru un Lielā Lāča zvaigznāju.
Komēta būs redzama līdz novembra sākumam, pamazām kļūstot blāvāka, attālinoties no Zemes.