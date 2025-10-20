SEP projektē jaunu VUGD bāzi Ķengaragā
Arhitektūras birojs SEP izstrādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdzēsības, loģistikas un remontu bāzes kompleksa būvprojektu Rīgā, Ķengaraga ielā 3–1. Projekta kopējā stāvu platība, kas ietver gan pārbūvi, gan jaunbūvi, ir 6992,46 m², papildus paredzot arī vieglās dienesta tehnikas nojumi 265 m² platībā.
Ķengarags kļūs par vienu no mūsdienīgākajiem un tehnoloģiski pilnīgākajiem VUGD centriem Latvijā — vietu, kur apvienota operatīvā reaģēšana, tehniskais atbalsts, apmācības un personāla dienesta telpas.
Esošais komplekss iegūst jaunu elpu
Zemesgabalā atrodas esošās divstāvu un piecstāvu ēkas, kas līdz šim izmantotas dažādām funkcijām — gan VUGD mācību koledžai, gan darba kabinetiem un depo vajadzībām. Projekta ietvaros ēkām tiks pārplānotas to funkcijas.
Divstāvu un piecstāvu ēkās iecerēts izveidot VUGD tehniskā dienesta pārvaldes darba telpas, noliktavas un remontdarbnīcas, savukārt piecstāvu ēkas augšējos stāvos tiks ierīkota dienesta viesnīca VUGD darbiniekiem. Šis risinājums ļaus vienuviet nodrošināt pilnu dienesta infrastruktūru — no operatīvā dienesta līdz personāla atpūtai.
Jaunbūve — mūsdienīgs tehniskais centrs un depo
Jaunā ēka kļūs par projekta centrālo daļu — pilnīgi jaunu un VUGD vajadzībām pielāgotu būvi, kurā atradīsies gan auto remonta iecirknis dažāda izmēra transportam, gan operatīvā depo daļa ar ātru piekļuvi izsaukumiem.
Jaunajā apjomā paredzēts arī liels remonta bloks, kur iespējams veikt pilnu automašīnu tehnisko apkopi — sākot no riepu maiņas un metināšanas līdz virsbūves remontam un krāsošanai. Ēkā būs remonta bedres, telferi, un pat 3x6 metru lūka autokāpņu pārbaudēm.
Atsevišķi risinājumi paredz ugunsdzēsēju laivu uzturēšanas telpas, nodrošinot arī aprīkojuma tīrīšanu un remontu — tādējādi depo spēs pilnvērtīgi apkalpot visus VUGD transporta veidus, tostarp ūdens glābšanas tehniku.
Arhitektūra ar simbolisku nozīmi
Jaunā kompleksa arhitektūra veidota vienkārša un funkcionāla, taču ar skaidrām atsaucēm uz VUGD dienesta identitāti.
Ēkas fasādē, kas vērsta pret Ķengaraga ielu, plānots dekoratīvs elements virs depo vārtiem ar uzrakstu “112” - universālo ārkārtas palīdzības numuru, kas kalpos kā simbols sabiedrības drošībai un gatavībai.
Kā norāda SEP projektu vadītāja Rebeka Eva Alksne, šajā projektā svarīga bijusi līdzsvara atrašana starp funkcionalitāti un emocionālo klātbūtni: “Mūsu mērķis bija radīt ēku, kas ne tikai atbilst VUGD operatīvajām vajadzībām, bet arī iemieso drošības un gatavības sajūtu. Katrs arhitektūras elements — daudzlīmeņu risinājumiem līdz torņa atjaunošanai — ir veidots, domājot par ugunsdzēsēju ikdienu. Vairākkārt tikāmies ar pašiem ugunsdzēsējiem un uzklausījām viņu vēlmes un ikdienu līdz sīkākajai niansei, lai veiksmīgi paredzētu un projektētu katras telpas novietojumu, risinājumus un aprīkojumu.”
Esošais vēsturiskais tornis tiks saglabāts un atjaunots — tam paredzēta ugunsdzēsības šļūteņu žāvēšanas funkcija, vienlaikus kalpojot kā viens no vizuāli savienojošajiem punktiem starp ēkas daļām.
Projektēšanas izaicinājumi un tehniskie risinājumi
Viens no lielākajiem projektēšanas izaicinājumiem bijusi dažādo ēku līmeņu savietošana, jo esošās ēkas un jaunbūve atrodas dažādos augstumos. Šī problēma risināta ar pandusiem, kāpnēm un šļūcamtrubām, kas nodrošina nepārtrauktu operatīvo kustību bez kavēšanās.
Kopējais teritorijas plānojums veidots tā, lai nodrošinātu gan reprezentatīvo pagalmu ar galveno ieeju un garāžām, gan darbinieku iekšpagalmu ar atpūtas zonām un sporta inventāru treniņiem. Starp ēku korpusiem iecerēts gumijas seguma pagalms, kas vienlaikus nodrošina dabisko apgaismojumu darba telpām.
SEP komercdirektors Oļegs Umanskis uzsver, ka šis projekts prasa ne tikai tehnisko precizitāti, bet arī spēju domāt sistēmiski: “Šis projekts ir par to, kā no esošās infrastruktūras izveidot vienotu, efektīvu un mūsdienīgu sistēmu. Darbs ar šādu objektu nozīmē izprast dienesta vajadzības līdz niansēm — no transporta kustības loģikas līdz cilvēka komfortam. Mēs lepojamies ar iespēju būt daļa no projekta, kas stiprina valsts drošības infrastruktūru.”
Vides un inženiertehniskie aspekti
Projektā īpaša uzmanība pievērsta vides integrācijai un apstādījumu saglabāšanai. SEP komanda veikusi teritorijas koku apsekošanu un novērtējumu, lai nodrošinātu maksimāli saudzīgu būvniecības procesu un esošo apstādījumu saglabāšanu.
Plānotas arī pilnīgas inženiertīklu pārbūves – jauna siltumtrase, elektroapgāde, ūdensvads un kanalizācija. Šādi risinājumi ļaus ilgtermiņā nodrošināt efektīvu un drošu kompleksa darbību.
Pasūtītāja redzējums — funkcionalitāte un gatavība darbam
Kā norāda Nodrošinājuma valsts aģentūras projektu vadītāja Jana Miltiņa, šī projekta mērķis ir radīt vidi, kas ļauj VUGD pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas: “Lai nodrošinātu VUGD gatavību reaģēt uz ugunsgrēkiem, glābšanas darbiem vai ceļu satiksmes negadījumiem, nepieciešams uzturēt infrastruktūru un transportu pastāvīgā gatavībā. Jaunā Ķengaraga bāze tieši to nodrošinās – tā apvienos operatīvo depo, remontdarbnīcas un loģistiku vienuviet, ļaujot dienestam strādāt ātrāk un efektīvāk.”
Ilgtspējīgs ieguldījums valsts drošības infrastruktūrā
Jaunais VUGD komplekss Ķengaragā apliecina valsts un arhitektu spēju domāt ilgtermiņā — ne tikai par būvi, bet par sistēmu, kas nodrošina cilvēku drošību. Projekts būs nozīmīgs posms Latvijas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta modernizācijā, savienojot funkcionalitāti, efektivitāti un arhitektonisku skaidrību.
“Šādi projekti ir svarīgi ne tikai no būvniecības viedokļa, bet arī kā sabiedrības uzticības apliecinājums. Kad ugunsdzēsējiem ir droša un funkcionāla vide, viņi var vēl labāk rūpēties par mūsu drošību,” piebilst Oļegs Umanskis.
Par SEP
SEP ir lielākais arhitektūras birojs Baltijā ar vairāk nekā 70 arhitektiem, inženieriem, projektētājiem un BIM speciālistiem. Uzņēmums specializējas kompleksu un tehnoloģiski sarežģītu objektu projektēšanā – sākot no rūpniecības un enerģētikas ēkām līdz biogāzes un civilajiem projektiem un publiskajām ēkām. Kopš 2025. gada SEP papildina arī būvniecības uzņēmums SEP construction, kas ļauj apvienot projektēšanu un būvniecību vienotā, efektīvā procesā.