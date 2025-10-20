Latgalē aiztur kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju
Svētdien robežsardze sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām Krāslavas novadā aizturēja vienu Latvijas pilsoni par nelegālo migrantu pārvadāšanu, informēja Valsts robežsardzē.
Policisti Ezernieku pagastā pamanīja kādu aizdomīgu "Audi A3" automašīnu, kas izbrauca no meža. Pēc tam, kad automašīna bija apstādināta, no tās salona izkāpa četras personas, kas metās bēgt un ieskrēja mežā.
Veicot meklēšanas pasākumus, robežsargs ar dienesta suni konstatēja divas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret pārvadātāju - Latvijas pilsoni - sākts kriminālprocess par divu vai vairāk personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā.
Divas personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Jau ziņots, ka šogad līdz oktobra sākumam Valsts robežsardze par nelegālo migrantu pārvietošanu no Baltkrievijas vai to nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā ir sākusi kriminālprocesus pret 76 personām.
Kopumā šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēts jau 10 931 cilvēks. Tikmēr humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 26 nelegālajiem migrantiem.
Pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.