Panākumi Latvijas Radio korim - pilnas zāles vērienīgā mākslas festivālā Meksikā
No 17. līdz 21. oktobrim Latvijas Radio koris piedalās vienā no Latīņamerikas nozīmīgākajiem kultūras notikumiem – Servantīno festivālā Meksikā, kurš šogad notiek jau 53. reizi un pulcē pasaulē atpazīstamus māksliniekus no 32 pasaules valstīm.
Latvijas Radio kori festivāls aicinājis uzstāties ar multimediālo izrādi “NeoArctic”, kuru koris radījis kopā ar Dānijas producentu apvienību “Hotel Pro Forma”. Apvienojot laikmetīgo kora mūziku, vizuālo mākslu, gaismu un iespaidīgu video partitūru, izrāde stāsta par klimata pārmaiņām, urbanizāciju, digitalizāciju, bioloģiskās daudzveidības zudumu un jaunu tehnoloģisku “dzīvības formu” rašanos. Izrādes struktūra balstīta uz trim jēdzieniem — Grauds (materiālu kustība), Tvaiks (vielas pārvērtības) un Stars (enerģijas pārnese).
Tajā izskan divpadsmit oriģinālkompozīcijas, tai skaitā latviešu komponista Krista Auznieka mūzika, kas radīta īpaši šim projektam. Izrāde kļūst par simbolisku ceļojumu “jaunajā pasaulē”, aicinot pārdomāt cilvēces atbildību par planētas nākotni.
Servantīno festiāvāla laikā visa UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Gvanahvato pilsēta 17 dienu garumā pārvēršas par dzīvu skatuvi, kur satiekas elektroniskā un klasiskā mūzika, deja, teātris, kino, zinātne un vizuālā māksla. Meksikā “NeoArctic” tiks demonstrēta 4 reizes - trīs izrādes jau notikušas Gvanahvato pilsētā -17. un 18. oktobrī, bet 21. oktobrī “NeoArctic” ceļos uz Meksikas galvaspilsētu Mehiko, kur tā tiks uzvesta vienā no nozīmīgākajām koncertvietām - “Teatro Julio Castillo”. Šī zāle pazīstama ar savu lielisko akustiku un drosmīgām laikmetīgās mākslas izrādēm, kas vienmēr veido dialogu starp tradīciju un eksperimentu.
Starptautiskais Servantino festivāls ir viens no Latīiņamerikas un arī pasaules lielākajiem un ietekmīgākajiem kultūras notikumiem, kas notiek katru oktobri. Tas pazīstams kā Latīņamerikas kultūras epicentrs, kurā satiekas mūzika, teātris, deja, vizuālā māksla un literatūra no visas pasaules. Katru gadu tajā piedalās vairāki simti mākslinieku no vairāk nekā 30 valstīm, un to klātienē apmeklē vairāk kā 400 000 skatītāju. Servantīno festivāls ir īpašs ar savu spēju savienot seno un laikmetīgo – vēsturiskās Gvanahvato ielas, baznīcas un laukumi pārtop par dzīvu skatuvi, kur skan klasiskā, laikmetīgā un elektronikā mūzika, notiek ielu izrādes, dejas performances un starpdisciplināri projekti. Šis notikums ir kļuvis par Meksikas kultūras lepnumu un spēcīgu starptautiskās sadarbības platformu, kas ik gadu pulcē pasaules ievērojamākos kolektīvus un māksliniekus. Šī gada programma ir īpaši veltīta jauniešu auditorijai, aicinot atklāt mākslu brīvā, piedzīvojumiem bagātā veidā.
Latvijas Radio kora dalība Servantīno festivālā ir nozīmīgs notikums – tā jau atkal apliecina kora augsto starptautisko reputāciju un spēju konkurēt pasaules mērogā, pārsteidzot ar jaunām mākslinieciskām formām, kurās mūzika apvienota ar mūsu laikmetam aktuālu tematiku un vizuālo estētiku.