Aicina Valkas iedzīvotājus līdzdarboties pilsētas vizuālās vides veidošanā
Valkas novads aicina iedzīvotājus un māksliniekus piedalīties sienas gleznojuma ideju konkursā, lai kopīgi veidotu Valkas un Valgas pilsētu vizuālo tēlu un atstātu savu nospiedumu abu dvīņu pilsētu vidē. No drosmīgas domas līdz spilgtam mākslas darbam – viss sākas ar vienu ideju.
Lai piedalītos konkursā, interesentiem jāizstrādā viena vai vairākas skices, ko viņi saskata uz Valkas vai Valgas ēku sienām, un līdz 2026. gada 1. februārim jānosūta uz e-pastu madara.birca@valka.lv. Iesūtītās idejas tiks izvērtētas Valkas un Valgas pārstāvju lokā, savukārt, ja tiks izvēlētas viena mākslinieka abu ēku skices, viņam būs iespēja realizēt abus sienas gleznojumus.
Dalībniekiem tiek lūgts iesniegt skaidri saprotamu redzējumu par savu ieceri, norādot arī aptuvenās izmaksas idejas īstenošanai – materiālus, darbu un citus nepieciešamos resursus. Skices formāts var būt dažāds – ar roku zīmēts, gleznojums vai elektronisks attēls. Tāpat tiek aicināts, ja iespējams, pašam iesaistīties savas idejas realizācijā.
Lai palīdzētu radošajam procesam, kā iedvesmas atslēgvārdi piedāvāti: Valka/Valga, divas valstis – viena pilsēta, robeža bez robežām, satikšanās, draudzība, vienotība, tradīcijas, rotaļīgums, mežs, upe un humors.
Plānotie gleznojuma laukumi: Valkas ēkā – platums 880 cm, augstums 1140 cm, bet Valgas ēkā – platums 1150 cm, augstums 1550 cm.
Šis konkurss ir lieliska iespēja ikvienam – gan profesionāļiem, gan entuziastiem – ar savu ideju bagātināt pilsētas koptēlu un radīt mākslas darbu, kas simbolizēs abu pilsētu vienotību un sadarbību.