Vairāki Saeimas deputāti pieķerti ātruma pārsniegšanā un sodīti
No šī gada 28. aprīļa līdz 31. augustam vairāki Saeimas deputāti administratīvi sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, liecina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas dati.
Atskaite par deputātu pastrādātajiem administratīvajiem pārkāpumiem liecina, ka Artūrs Butāns (NA), Juris Jakovins (ZZS) un Kristaps Krištopans (LPV) ir pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu dažādos apmēros. Savukārt Ilze Indriksone (NA) pārkāpusi atļauto braukšanas ātrumu apdzīvotas vietas sākumā vai dzīvojamajā zonā. Deputātiem piemēroti naudas sodi.
Krištopans saņēmis arī brīdinājumu par transportlīdzekļa vadīšanu bez klātesošas vadītāja apliecības vai personu apliecinoša dokumenta.
Didzis Zemmers (ZZS) administratīvi sodīts par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai par braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu. Viņam piemērots naudas sods.
Savukārt Gundars Daudze (ZZS) administratīvi sodīts par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonas mantu, darījumiem, finanšu instrumentiem, parādsaistībām, aizdevumiem, skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem vai citiem ienākumiem, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, vai par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu pēc valsts institūcijas brīdinājuma. Arī Daudzem piemērots naudas sods.