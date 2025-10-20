Padurē aizvadīts šī gada Rudens kross.
Novadu ziņas
Šodien 10:54
Saulainā sestdienā Padurē aizvadīts rudens kross
Sestdien, 11. oktobrī, Padures pagasta centrā pie bērnu rotaļu laukuma notika ikgadējais Rudens kross, kas pulcēja gan mazus, gan lielus skrējējus.
Dalībnieki tika sadalīti vecuma grupās, un viņiem bija iespēja mēroties spēkiem dažādās distancēs — no 200 līdz 1500 metriem. Pasākums notika patīkamā, saulainā laikā, un katrs finišētājs tika apbalvots ar medaļu, kārumiem un, protams, lielisku garastāvokli.
Kross tika aizvadīts ģimeniskā un draudzīgā atmosfērā, par ko īpašs paldies jāsaka gan dalībniekiem, gan līdzjutējiem. "Liels paldies visiem, kuri atnāca, skrēja, atbalstīja un radīja tik jauku gaisotni! Jūs esat vislabākie! Uz tikšanos citos pasākumos!" norāda Padures pagasta pārstāvji.