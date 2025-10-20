Līdz ar rudens iestāšanos un temperatūras pazemināšanos uz ziemas sezonu slēgti dzeramā ūdens brīvkrāni Olaines pilsētā un novadā
Novadu ziņas
Šodien 09:30
Olainē slēgti dzeramā ūdens brīvkrāni
Lai pasargātu ūdens apgādes sistēmas no aizsalšanas, Olaines pilsētā un novadā ziemas sezonā tiek slēgti dzeramā ūdens brīvkrāni, kas tiks atkal atvērti pavasarī siltāku laikapstākļu iestāšanās gadījumā.
Līdz ar rudens iestāšanos un gaisa temperatūras pazemināšanos uz ziemas sezonu slēgti dzeramā ūdens brīvkrāni Olaines pilsētā un novada teritorijā, ziņo novada pašvaldība. Šāds solis tiek veikts, lai pasargātu ūdens apgādes sistēmas no iespējamas aizsalšanas un bojājumiem aukstajā laikā. Pavasarī, līdz ar siltāku laikapstākļu iestāšanos, brīvkrāni atkal būs pieejami iedzīvotājiem.
Iedzīvotāji aicināti līdz tam izmantot citus pieejamos dzeramā ūdens avotus un sekot līdzi pašvaldības informācijai par brīvkrānu atvēršanu pavasarī.