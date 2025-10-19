Ja notiks nelaime, pie Olaines novada patvertņu durvīm būs jāšķiras no mājas mīluļiem
Uz Olaines novadā izvietotajām patvertnēm apdraudējuma gadījumā nedrīkstēs ņemt līdzi mājdzīvniekus, paredz novada domes apstiprinātie pašvaldības patvertņu izmantošanas noteikumi.
Patvertnes ir telpas pašvaldības ēkā, kur iedzīvotājiem īslaicīgi patverties, lai mazinātu ietekmi no bīstamiem faktoriem, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Patvertnes pašvaldības ēkās ierīko atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) novērtējumam. Tās ir izveidotas ēku pagrabstāvos, pazemes stāvos, kā arī cokola stāvos, lai mazinātu ietekmi no sprādziena triecienviļņa un šķembām.
Pie ieejas ēkā, kur ierīkota patvertne, ievērojot VUGD vadlīnijās sniegtās rekomendācijas, izvieto patvertnes zīmi.
Noteikts, ka patvertņu telpas, kuras ikdienā izmanto iestādes vajadzībām, pēc publiski izsludināta iespējama apdraudējuma 24 stundu laikā sagatavo un aprīko atbilstoši patvertnes vajadzībām. Iestādes tiešo funkciju veikšanas laikā patvertne primāri paredzēta tām personām, kuras attiecīgajā apdraudējuma brīdī atrodas šajā iestādē. Par citu personu iekļūšanu šādā patvertnē atbildīgais darbinieks lems, ņemot vērā patvertnes ietilpību.
Noteikumos paredzēts, ka izsludināta apdraudējuma gadījumā norīkotie atbildīgie darbinieki veic patvertņu durvju atslēgšanu, uzrauga sabiedrisko kārtību, nodrošina piekļūstamību telpām vai telpu grupām personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, uzrauga sanitārās un higiēnas prasību ievērošanu telpās 24 stundu laikā. Tāpat nepieciešams uzraudzīt uzturēšanās un komforta prasības telpās vai telpu grupās, ugunsdrošības prasību ievērošanu patvertnes telpās.
Šie darbinieki nepieciešamības gadījumā izsniedz pirmās medicīniskās palīdzības līdzekļus, ierāda vietas sēdēšanai un gulēšanai, nepieciešamības gadījumā izsniedz speciālus instrumentus, kas palīdzētu atbrīvot izeju no gruvešiem.
Pašvaldība arī noteikusi uzvedības normas, kas jāievēro patversmēm. Tostarp jāpalīdz personām, kuras fiziski nevar patstāvīgi iekļūt patvertnē vai izkļūt no tās, jāievēro ugunsdrošības un citi ar drošību saistīti noteikumi, jāizvairās no konfliktsituācijām. Patvertnēs nedrīkst trokšņot, jāsarunājas klusi, ar cieņu jāizturas pret visām personām, kuras atrodas patvertnē, atbilstoši savām spējām jāsniedz nepieciešamo atbalstu patvertnē esošajām personām.
Tāpat citiem atbilstoši savām spējām jāatbalsta pašvaldības iestādes atbildīgo darbinieku, kurš atbildīgs par iekļūšanu patvertnē un kārtības nodrošināšanu tajā, jāveic pasākumi, lai nepieļautu panikas izcelšanos vai mazinātu tās ietekmi, kā arī nekavējoties jāinformē pašvaldības iestādes atbildīgais darbinieks par situācijām, kas apdraud vai var apdraudēt patvertnē esošās personas. Patvertnē esošajiem arī jāsadarbojas ar citām patvertnē esošām personām un jāievēro sanitārās un higiēnas normas.
Patvertnē aizliegts ņemt līdzi mājdzīvniekus, izņemot personām ar dienesta suņiem vai suņiem pavadoņiem. Tāpat nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas, smēķēt, lietot atklātu uguni, kā arī ienest viegli uzliesmojošus šķidrumus.
Patvertnes obligāti jāatstāj pēc atbildīgo dienestu paziņojuma saņemšanas.