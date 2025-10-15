Slēgtas publiskās tualetes pie Olaines Kultūras nama
foto: Olaines novada pašvaldība
Uz ziemas sezonu slēgtas publiskās labierīcības pie Olaines Kultūras nama.
Novadu ziņas

Slēgtas publiskās tualetes pie Olaines Kultūras nama

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

Publiskās labierīcības pie Olaines Kultūras nama ziemas sezonā tiek slēgtas, lai aizsargātu iekārtas un ūdens sistēmas no aukstuma bojājumiem.

Slēgtas publiskās tualetes pie Olaines Kultūras na...

Iestājoties aukstajam laikam, uz ziemas sezonu slēgtas publiskās labierīcības pie Olaines Kultūras nama, informē Olaines novada pašvaldība. Tas nepieciešams, lai saglabātu iekārtas un ūdens sistēmas labā stāvoklī līdz pavasarim. Par atvēršanu pavasarī pašvaldība sola ziņot savlaicīgi.

Tēmas

OlainePierīga

Citi šobrīd lasa