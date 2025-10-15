Uz ziemas sezonu slēgtas publiskās labierīcības pie Olaines Kultūras nama.
Novadu ziņas
Šodien 09:08
Slēgtas publiskās tualetes pie Olaines Kultūras nama
Publiskās labierīcības pie Olaines Kultūras nama ziemas sezonā tiek slēgtas, lai aizsargātu iekārtas un ūdens sistēmas no aukstuma bojājumiem.
Iestājoties aukstajam laikam, uz ziemas sezonu slēgtas publiskās labierīcības pie Olaines Kultūras nama, informē Olaines novada pašvaldība. Tas nepieciešams, lai saglabātu iekārtas un ūdens sistēmas labā stāvoklī līdz pavasarim. Par atvēršanu pavasarī pašvaldība sola ziņot savlaicīgi.