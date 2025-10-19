Salna rudenī.
Naktī uz svētdienu Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -5,7 grādiem
Pagājušajā naktī lielākajā daļā Latvijas teritorijas termometra stabiņš noslīdēja zem 0 grādu atzīmes, tostarp zemākā gaisa temperatūra tika reģistrēta Zosēnu novērošanas stacijā, kur gaisa temperatūra pazeminājās līdz -5,7 grādiem, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi platformā "X".
Sinoptiķi arī atzīmē, ka pagājušajā naktī Zosēnos fiksētie -5,7 grādi šajā rudenī ir līdz šim zemākā fiksētā temperatūra novērojumu stacijās.
Publiskotā informācija arī liecina, ka pagājušajā naktī Madonā gaiss atdzisa līdz -5,1 grādam, Ainažos - līdz -4,8 grādiem, Priekuļos, Rūjienā un Skrīveros - līdz -3,2 grādiem, bet Skultē - līdz -3,1 grādam.