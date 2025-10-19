VIDEO: Viļānos auto ietriecas mājas sienā: jaunietis, iespējams, bijis reibumā
foto: ekrānuzņēmums no video
Viļānos auto ietriecas mājas sienā.
Šorīt, 19. oktobrī, Viļānos noticis satiksmes negadījums, kurā vieglā automašīna lielā ātrumā ietriekusies kādas dzīvojamās mājas sienā.

Pēc aculiecinieku teiktā, transportlīdzekli vadījis jaunietis, kurš, iespējams, atradies alkohola reibumā. Viņš pārvietojies ar pārmērīgu ātrumu pa dzīvojamo zonu, taču nespējis savaldīt automašīnu un ietriecās ēkas stūrī.

Pēc sadursmes vadītājs pameta notikuma vietu, līdz ieradās policija. Par laimi, negadījumā neviens cilvēks nav cietis.

Aculiecinieki stāsta, ka jaunietis pirms bēgšanas bijis manāmi reibumā. Notikušā apstākļus skaidro Valsts policija.

