FOTO: Cekules mežos atskan sprādzieni - karavīri no sešām valstīm attīra vienu no bīstamākajām vietām Latvijā
No 6. līdz 19. oktobrim Ropažu novada Cekulē norisinājās ikgadējās militārās mācības “Detonators 2025”, kuru laikā tika veikta teritorijas attīrīšana no sprādzienbīstamiem priekšmetiem Cekules bijušās munīcijas noliktavas teritorijā.
Mācībās piedalījās Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons, kā arī pārstāvji no Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Lietuvas. Mācību norisi atbalstīja Valsts policija un Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Nodrošinājuma pavēlniecība.
Militāro mācību “Detonators 2025” mērķis bija veikt zemes virskārtas attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem, kā arī veicināt starptautisku sadarbību un pieredzes apmaiņu sprādzienbīstamo priekšmetu meklēšanas, identifikācijas un iznīcināšanas procedūrās.
Kopš 2008. gada Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons ik gadu organizē šīs mācības Cekules bijušo munīcijas noliktavu teritorijā. Teritorija militārām vajadzībām tika izmantota no 1920. līdz 1995. gadam, un tās platība ir aptuveni 240 hektāru – tā joprojām ir viena no lielākajām ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem piesārņotajām teritorijām Latvijā. Kopš 1994. gada notiek teritorijas virsmas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas, un ik gadu nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti atrod un neitralizē vairākus simtus sprādzienbīstamu priekšmetu.