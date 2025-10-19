Salna rudenī.
Naktī vietām Latvijas austrumos gaiss atdzisīs līdz -5 grādiem
Naktī uz pirmdienu, 20. oktobri, vietām Latvijas austrumos gaiss atdzisīs līdz -5 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Naktī mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs - kopumā mākoņu vairāk būs rietumos, bet austrumos lielu nakts daļu debesis būs pārsvarā skaidras. Dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies arī migla un dūmaka.
Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs 0...+5 grādi, bet vietām valsts austrumu rajonos 0...-5 grādi.
Rīgā naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2...+4 grādiem, tālāk no pilsētas centrālās daļas līdz +1...+2 grādiem.
Dienas laikā vējš pastiprināsies un pūtīs no dienvidu puses. Dienas laikā gaiss iesils līdz +6…+11 grādiem.