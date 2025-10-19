Ombuds Edmunds Apsalons: nav ētikas pārkāpumu LTV sižetā par, iespējams, sociāli nelabvēlīgu ģimeni
Latvijas sabiedriskā medija (LSM) raidījums "4. studija" un tā žurnāliste Jana Vītoliņa nav pārkāpuši ētiku, veidojot sižetu par kādu daudzbērnu ģimeni un tās mātes uzvedību, secinājis Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Edmunds Apsalons.
Iesniegumā ombudu bija pausts viedoklis, ka "4. studijas" oktobrī pārraidīta sižeta "Sabiedrības bezpalīdzība vai institūciju neieinteresētība - kā viena ģimene gadiem ilgi apdraud sevi un citus?" veidošanas procesā sabiedriskais medijs esot pārkāpis LSM redakcionālās vadlīnijas un satura veidošanas procesā neesot ievērotas vispārpieņemtās uzvedības, pieklājības un ētikas normas, pārkāpjot juridiskās personas un fiziskās personas privātās robežas.
Sižetā tika stāstīts par kādu daudzdzīvokļu māju, kuras iedzīvotāji raidījumam pauduši bažas par kādiem saviem kaimiņiem, kuri, viņuprāt, regulāri apdraudot savus nepilngadīgos bērnus.
Iedzīvotāji pārmetuši, ka atbildīgās institūcijas, sociālais dienests, bāriņtiesa, policija, viņuprāt, nepietiekami asi reaģē uz sūdzībām, ka ģimenē regulāri tiek apdraudēti bērni. Kopumā sievietei ir septiņi bērni, no kuriem pieci ir nepilngadīgi. Ar aprunāto sievieti žurnālistei neesot izdevies sazināties.
Izvērtējot iesniegumu par sižetu un žurnālisti, ombuds secināja, ka sižeta veidošanas procesā ir ievērotas redakcionāli noteiktās prasības, kā arī LSM darbības pamatprincipi, kas ļauj filmēt un intervēt publiskā vietā, šajā gadījumā - nama pagalmā, intervējot gan nama iedzīvotājus, gan valsts un pašvaldības iestāžu atbildīgās amatpersonas.
Tāpat ombuds uzskata, ka sižetā ir ievērotas personas tiesības uz privātumu un respektēta personas cieņa. Sižetā nav publicēta ar normatīvajiem aktiem aizsargāta personas informācija, un tajā sniegtā informācija ir precīza un objektīva, kā arī atbilst sabiedrības interesēm saņemt patiesu informāciju, dzīvot drošā vidē un saņemt sociālo aizsardzību.
Sūdzības iesniedzējs bija vērsies ne tikai pie ombuda, bet iesniegumu adresējis kopumā 16 adresātiem - valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un to amatpersonām, VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs". Sūdzība tika iesniegta par žurnālisti Vītoliņu, raidījumu "4.studija", Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Ģenerālprokuratūru un šo iestāžu vadītājiem, kā arī par SIA "All Media Latvia" televīzijas programmu "TV3" un tās galveno redaktoru, ziņu portālu "Apollo.lv" un tā galveno redaktori, VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs" un Valsts policijas amatpersonām.