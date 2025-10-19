22. oktobrī Alūksnē Kājnieku skolas karavīri dosies tradicionālajā lāpu gājienā
Turpinot atjaunoto tradīciju, 22. oktobrī no pulksten 19.00 līdz 20.30 Alūksnē notiks Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas karavīru lāpu gājiens.
Kā vēsta vietējais izdevums "Alūksniešiem.lv", plānotais maršruts ir šāds: Kājnieku skola (Lāčplēša iela 1 – Vējakalna iela līdz Siguldas ielai, pa labi uz parku – Fitinghofu ielu līdz Kolberģa ielai uz 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekli). Pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa vadības uzrunas un piemiņas monētu kalšana, laikrakstu informē NBS Kājnieku skolas administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Žuržiu, aicinot iedzīvotājus rēķināties, ka minētajā laika posmā būs novērojama karavīru pārvietošanās.
23. oktobrī pulksten 11.00 7.Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa izlaiduma ceremonija. Savukārt 24. un 25. oktobrī pulksten 13.00, 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursu karavīra zvēresta došanas ceremonija.
NBS Kājnieku skola ir militārās izglītības iestāde, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir veikt karavīru militāro pamatapmācību – tas ir katra topošā karavīra starta punkts. Pēc kareivja militārās pamatapmācības kursa apgūšanas, karavīri ir gatavi doties turpināt dienestu kādā no Nacionālo bruņoto spēku vai Zemessardzes vienībām.