Ar avāriju Lubānas ielā beidzas motociklista bēgšana no policistiem
Avārijas vieta Lubānas ielā (ekrānuzņēmums no video)
Ar avāriju Lubānas ielā beidzas motociklista bēgšana no policistiem

Kāds pārgalvīgs motociklists sestdienas vakarā Rīgā mēģinājis aizbēgt no policistiem, traucoties pa Krasta ielu, tomēr bēgšana beidzās nelāgi, vēsta "Sadursme.lv".

Publicējot video no avārijas vietas, ziņojumā norādīts, ka motociklists lielā ātrumā mēģināja nogriezties pagalmos uz Lubānas ielas, taču nav novaldījis savu spēkratu un ietriecies žogā.

Par cietušo stāvokli pagaidām nav zināms.

