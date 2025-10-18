“Bērni netiks uz skolu, pieaugušie - pie ārsta”: lauku iedzīvotāji iebilst pret sabiedriskā transporta samazinājumu
Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) nosūtījusi Satiksmes ministrijai un Autotransporta direkcijai vēstuli par plānoto reģionālā sabiedriskā transporta tīkla samazinājumu par 16%, kas paredzēts no 2026. gada.
LLF pārstāv vairāk nekā 80 lauku kopienas un organizācijas visā Latvijā un uzsver, ka šādas izmaiņas būtiski ietekmēs cilvēku mobilitāti laukos, īpaši vietās, kur sabiedriskais transports ir vienīgais pārvietošanās veids.
Organizācija norāda, ka lēmums pieņemts, neveicot pietiekamu datu analīzi un diskusiju ar reģioniem un iedzīvotājiem. LLF aicina, lai jebkādas izmaiņas tiktu ieviestas tikai pēc tam, kad ir izvērtēti pasažieru plūsmas, skolēnu pārvadājumu, demogrāfiskie un pakalpojumu pieejamības dati, kā arī panākta vienošanās ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām.
Ja tīkla samazinājums tomēr tiek ieviests, vienlaikus jābūt gatavai alternatīvai sistēmai – piemēram, transportam pēc pieprasījuma vai koplietošanas risinājumiem –, lai cilvēkiem nerastos pārtraukums pārvietošanās iespējās.
Kopienu piemēri rāda, ka ietekme uz cilvēku ikdienu var būt ļoti tieša: Dundagas vidusskolas skolēni un skolotāji riskē zaudēt iespēju nokļūt skolā; Pilskalnes pagastā (Aizkraukles novadā) atceltais vienīgais reiss nozīmētu, ka iedzīvotāji vairs nevarētu nokļūt pie ārsta vai aptiekā.
Latvijas Lauku forums aicina Satiksmes ministriju atlikt maršrutu samazināšanu līdz brīdim, kad pieņemti datos un vienošanās balstīti lēmumi, kā arī izstrādāta ilgtermiņa sabiedriskā transporta stratēģija, kuras veidošanā tiek iesaistīti plānošanas reģioni, NVO, pašvaldības un pārvadātāji. Šāda stratēģija palīdzētu plānot mobilitāti ilgtermiņā, nodrošinātu prognozējamību iedzīvotājiem un stabilitāti pakalpojumu sniedzējiem.