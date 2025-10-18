Izraidīšana var ilgt mēnešiem - Latvijā faktiski nelegāli uzturas gandrīz 500 Krievijas pilsoņu
Lai izraidītu no Latvijas tos Krievijas pilsoņus, kuri šeit uzturas nelegāli, būs nepieciešami vairāki mēneši. To 360TV Ziņas noskaidroja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Stingrākas prasības uzturēšanās atļauju izsniegšanai Krievijas pilsoņiem tika ieviestas pirms diviem gadiem. Sākumā tās bija attiecināmas uz 30 tūkstošiem Latvijā dzīvojošo, lielāka daļa no kuriem vai nu aizbrauca no Latvijas, vai nu savu statusu nokārtoja.
Pēdējo iesniegumu pieņemšanas laiks iztecēja 13. oktobrī. Un patreiz Latvijā faktiski nelegāli uzturas gandrīz 500 cilvēki, kuriem ir beidzies pastāvīgās uzturēšanās atļauju derīguma termiņš, un kuri nav iesniguši dokumentus tā pagarināšanai.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieļauj, ka daļa no atlikušajiem tomēr ir izbraukuši vai miruši. Pārejos Valsts Robežsardzes darbinieki uzmeklēs dzīves vietās. Krievijas pilsoņi sākumā saņems rīkojumu pamests Latviju brīvprātīgi, tad atkal tiks veikta pārbaude, un tikai pēc tam sekos piespiedu izraidīšana.
Tas nozīmēs, ka atlikušie Krievijas pilsoņi zem robežsargu konvoja tiks aizvesti uz kādu no robežkontroles punktiem “Terehova” vai “Grebņeva” un nodoti Krievijas pusei.