Alvis Hermanis kopā ar citiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem dibina kustību “Bez partijām”. Kāds ir viņu mērķis?
Režisors Alvis Hermanis, uzņēmējs Armands Broks, politiķis Didzis Šmits, jurists Pēteris Sproģis un ekonomists Guntars Vītols apvienojušies jaunā politiskajā kustībā "Bez partijām", liecina Hermaņa ieraksts platformā "X".
Kustības galvenais mērķis esot panākt vēlēšanu sistēmas maiņu un pāreju no partiju sarakstiem uz individuālu kandidātu ievēlēšanu,
Kā norādīts ierakstā, pašreizējā vēlēšanu kārtība neļaujot atlasīt "maksimāli kompetentākos valsts pilsoņus, kuri būtu spējīgi pieņemt maksimāli kvalitatīvākos lēmumus par labu pārējai sabiedrībai". Kamēr puse no vēlētājiem nemaz nepiedaloties parlamenta vēlēšanās, citi vēlētāji nereti esot spiesti balsot par "mazāko ļaunumu".
Līdz ar to kustības mērķis ir pāriet uz jaunu vēlēšanu kārtību, kurā vēlētāji balsotu par konkrētiem cilvēkiem, nevis partiju listēm, teikts paziņojumā.
VĒLĒŠANU KĀRTĪBAS MAIŅA.— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) October 18, 2025
“BEZ PARTIJĀM”
(pagaidu nosaukums)
Mēs,
Armands Broks,
Alvis Hermanis,
Guntars Vītols,
Didzis Šmits,
Pēteris Sproģis,
ar šo darām zināmu, ka esam apvienojušies ar nodomu radīt jaunu politisku kustību/partiju, kuras galvenais mērķis ir mainīt…
Ierakstā pausts, ka jaunajā vēlēšanu sistēmā deputātiem būtu atļauts vienlaikus strādāt savās profesijās un vadīt uzņēmumus, līdzīgi kā tas bijis pirmskara Latvijā. Kustības pārstāvju ieskatā šāds modelis ļautu "valstij piesaistīt cilvēkus ar pieredzi un reālu dzīves izpratni".
Tā kā esošās partijas "saprotamu iemeslu dēļ" nevēloties mainīt vēlēšanu likumu, kustības dibinātāji uzskata, ka vienīgais ceļš esot tautas kustības izveide.
Ja šai partijai izdosies iegūt pietiekamu vēlētāju atbalstu, tās plāns "A" paredzot nekavējoties rosināt Saeimas atlaišanu un jaunu vēlēšanu sarīkošanu pēc jaunās sistēmas.
Savukārt, ja vēlēšanu rezultātā netiek savākts nepieciešamais balsu skaits, lai šo realizētu, tad Saeimā ievēlētie šīs partijas deputāti četru gadu garumā turpinās pārliecināt sabiedrību par vēlēšanu kārtības maiņas nepieciešamību, bet paralēli piedalīsies valsts likumdošanas varas un izpildvaras darbā. Tādā gadījumā partija publiskotu savu Ministru kabineta sastāvu, ar kuru vēlētāji tiktu iepazīstināti savlaicīgi pirms vēlēšanām.
Jaunās partijas svarīgākais uzdevums būšot "ar vēlēšanu kārtības maiņu likvidēt esošo partiju bezcerīgo staigāšanu pa apli un dot jaunu enerģiju un entuziasmu projektam "Latvijas valsts", iesaistot šoreiz tajā visus valsts pilsoņus, kuri no sava vidus izvirza labākos no labākajiem".
Pašlaik projekts ir sākuma stadijā, un apspriešanas stadijā esot arī "jaunais vēlēšanu likums". Paziņojumā minēts, ka kustības mērķis ir apvienot dažādu ideoloģiju pārstāvjus ar kopīgu vēlmi mainīt vēlēšanu kārtību. "Mēs aicinām ikvienu pilsoni iesaistīties un kopīgi atjaunot ticību Latvijas valstij," teikts paziņojumā.
Paziņojumā arī teikts, ka nosaukums "Bez partijām" ir pagaidu.