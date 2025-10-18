"Cabaret Piccolo" pirmizrāde
17. oktobrī izrāde "Cabaret Piccolo" piedzīvoja pirmizrādi koncertvietā SPELET, Brīvības ielā 96A.
FOTO: Provokatīva. Intīma. Drosmīga. Aizvadīta izrādes "Cabaret Piccolo" pirmizrāde
"Mēs atklājam jaunu, drosmīgāku un brīvāku Cabaret formu – intīmāku, noslēpumaināku un vēl tuvāku skatītājam. Tie būs vakari, kur skatītājs vairs nav tikai liecinieks, bet kļūst par daļu no notikuma," savā sociālajā tīklā "Facebook" raksta "Cabaret".
Skatītājiem šogad ir iespēja apmeklēt divas izrādes: vērienīgo "Cabaret Fabula Rasa" un intīmāku, drosmīgāku un izaicinošāku "Cabaret Piccolo". Izrādes notiks divās vietās: H2O jaunajā zālē Aisteres ielā 1 un koncertvietā SPELET, Brīvības ielā 96A, Rīgā. Decembrī sagaidāma "Cabaret Fabula Rasa" izrāde.
Par "Cabaret Piccolo"
Tas ir izsmalcināts, muzikāls un teatrāls vakars. Atmosfēra atsauks atmiņā 1930. gadu bohēmu, kur robežas starp skatītājiem un māksliniekiem kļūst nemanāmas. Katrs viesis kļūts arī par daļu no izrādes. Katrs vakars ir atšķirīgs – ar īpašiem viesiem, swinga ballīti pēc izrādes un bohēmisku atmosfēru.
Izrāde notiks reizi mēnesī visa 2026. gada garumā.