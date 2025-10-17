Ceļu satiksmes negadījumi liecina par atstarotāju nozīmi - aicina lietot tos ikdienā
Satiksmes ministrija (SM) ceļu drošības kampaņā aicina bērnus, jauniešus un vecākus atcerēties lietot atstarotājus, informēja ministrijā.
Ministrijā uzsver, ka, ārā kļūstot tumšākam, ir grūtāk redzēt, kas notiek uz ceļa, tāpēc ir ļoti svarīgi lietot atstarotājus vai lukturīti.
Vienlaikus ministrija aicina vecākus ar bērniem pārrunāt ceļu drošības noteikumus.
Ceļu satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti gājēji un velosipēdisti, dati liecina, ka atstarotāja un atstarojoša apģērba nēsāšana tumšajā laikā ir dzīvību glābjošs elements. Ja gājējs vai velosipēdists ir redzams, autovadītājs var savlaicīgi reaģēt un novērst sadursmi.
Vienlaikus pētījumi liecina, ka gājējs ar atstarojošu vesti ir redzams no 140 metru attāluma, savukārt satiksmes dalībnieks bez atstarotāja - no 25 līdz 40 metriem. Savukārt vidējais bremzēšanas ceļš automašīnai, braucot ar 90 kilometru stundā (km/h) ātrumu, ir ap 100 metriem.
SM apkopotie dati liecina, ka 2025. gada pirmajā pusgadā Latvijā reģistrēti 263 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši gājēji, tostarp 23 bijuši smagi ievainoti, bet 19 gājuši bojā. Šajā pašā periodā ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoti bijuši 16 velosipēdisti, bet seši velosipēdu vadītāji gājuši bojā. Vienlaikus pirmajā pusgadā ceļu satiksmes negadījumā smagi ir cietis viens elektroskrejriteņa vadītājs.
Savukārt pērn ceļu satiksmes negadījumos smagas traumas guvuši 58 gājēji un 34 gājēji zaudējuši dzīvību. Ceļu satiksmes negadījumos 2024. gadā smagi ievainoti bijuši 42 velosipēdisti un bojā gājuši seši velosipēdu vadītāji. Vienlaikus ceļu satiksmes negadījumos 2024. gadā smagi ievainoti bijuši arī 11 elektroskrejriteņu vadītāji un viens gājis bojā.