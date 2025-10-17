Jaunieši Jēkabpilī ar labklājības ministru Reini Uzulnieku aktīvi apspriež mobingu un kiberbulingu
Šodien Jēkabpilī notika Bērnu aizsardzības centra organizētā konferencē jauniešiem “Digitālās drošības diena”, kurā piedalījās arī labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Konferencē tika apskatītas aktuālas un būtiskas tēmas, piemēram, mobings, bulings un kiberbulings, kas mūsdienās ir svarīgas problēmas jauniešu vidū.
Ministrs kopā ar dalībniekiem analizēja reālas dzīves situācijas, piedāvājot jauniešiem praktiskas atziņas un risinājumus šiem jautājumiem. Uzulnieks uzsvēra, cik svarīgi ir veidot atvērtu un drošu vidi, kur jaunieši var brīvi izteikt savas domas un dalīties ar pieredzi.
Konferencē norisinājās arī interaktīvās darbnīcas, kurās jaunieši kopā ar ekspertiem izzināja drošas rīcības principus tiešsaistē, mācījās pasargāt savu informāciju no interneta draudiem, analizēja komunikācijas kultūru digitālajā vidē, ieguva praktiskus padomus, ko vēlāk varēs nodot tālāk saviem vienaudžiem.
Savukārt pedagogiem un jaunatnes speciālistiem bija iespēja saņemt praktisku informāciju par krīzes intervenci, vardarbības atpazīšanas instrumentus, resursus darbam ar jauniešiem sarežģītās situācijās.
Reinis Uzulnieks izteica pateicību Bērnu aizsardzības centra komandai par profesionālo pieeju un organizatorisko darbu, kas nodrošināja veiksmīgu pasākuma norisi.