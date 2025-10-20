Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 20. oktobra līdz 26. oktobrim?
Ieelpojot galvaspilsētas rudensrīta svaigo gaisu, skatos savā kultūras kalendārā un laipni aicinu piebiedroties. Man tā vien šķiet, ka šajā nedēļā apģērbjoties atbilstoši laikapstākļiem var baudīt rudens krāsas pilsētu dārzos un parkos, manā ceļa kartē gadījās Vērmanītis, Sarkandaugava un Jūrmala...
Dabas māte krāsas nav žēlojusi un arī talismani – kastaņi šoruden ir kā gatavi persiki dienvidu tirgū. Dodoties no dabas musturiem kultūras telpā, jāteic, ka šajā nedēļā kultūras piedāvājums ir pietiekami blīvs, katram savas intereses un maršruti, es esmu fiksējusi jaunumu grāmatnīcu plauktos - Šekspīra „Dāņu princis Hamlets”, jauns izdevums, ko tagad var iegādāties Rozes grāmatnīcās un Eglobuss.lv. Tulkojuma autors - mākslinieks Miervaldis Polis, piedāvājot šo izcilā dramaturga darbu latviešu valodā, ir centies saglabāt gan „burtu”, gan „garu’’. Miervaldis Polis saka: “Šim tulkojumam esmu ņēmis par pamatu Edvarda Daudena (Edward Dowden) sagatavoto izdevumu ar vārdu un teicienu skaidrojumiem (ņemot vērā lielu daļu no tiem), ko izdevusi Methuen & Co. LTD. London, 1909. gadā, un latviešu valodā saglabājis tādu pašu rindiņu izkārtojumu un skaitu, atbilstoši tam arī nummurējot. [..] esmu centies ievērot, lietojot tieslietu valodu, kā Šekspīra rakstīto “burtu”, tā arī to “garu”. Bet, kur tas nav bijis iespējams (ievērot abus), tur esmu turējies pie tā “gara”; izteicot lugas tēlu domu gaitu ar saviem vārdiem, cik nu manas saprašanas Šekspīra valodā un zināšanas manā mīļajā latviešu valodā to ļāvušas, un angļu izteicienus aizstājis ar latviešu teicieniem. Esmu centies saglabāt lugas varoņu visai sarežģīto, tēlainām izteikām, līdzībām un divdomībām tik piesātināto valodu.”
Savukārt „Rudens kamermūzikas festivāls” noslēgsies ar izcilas mākslinieces – vācu vijolnieces Izabellas Faustas uzstāšanos, 24. oktobrī, Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Faustas vārds jau ir kļuvis par sinonīmu izcilam muzikālam izpildījumam, viņas vijoles skaņa ir vienlaikus enerģētiski piesātināta, kaislīga, bet tajā pašā laikā silta un maiga. Fausta sadarbojusies ar pasaules labākajiem orķestriem, tostarp „Berlīnes filharmoniķiem” un Bostonas simfonisko orķestri. Koncertā dzirdēsim Baha Sonātes un Partitas vijolei, un šis solās būt patiesi īpašs vakars, pilns ar muzikālām emocionālām niansēm. Ir vērts apmeklēt, jo Skaistums ir tik Tuvu...
Lai sadzīvotu vienā ritmā ar galvaspilsētas mākslas galeriju dinamisko rosību, noteikti jāapmeklē Aigara Bikšes izstāde „Vēsturiskas atmiņas par tagadni”, kas no 8. oktobra līdz 8. novembrim apskatāma galerijā "Daugava". Mākslinieks Aigars Bikše par izstādi: "Dzīvnieka tēls kā struktūra un totēms. Šajā izstādē es pētu tēlus, kuri ir ļoti seni un nosaka cilvēka izpratnes pamatus. Vienlaikus es vēlos konfrontēt šos totēmiskos arhetipus ar mūsdienu cilvēka izpratni par sabiedrības pieredzi un mūsdienu cilvēka apjukumu un šaubām par nākotni. Izstāde ir mēģinājums skatīties uz cilvēku gan kā senu programmētu mašīnu, gan vienlaikus atklājot to bezgalīgo iekšējo garīgo telpu, kas pieejama cilvēkam. "Atrast brīdi komunikācijai ar mākslu vienmēr ir tik vērtīgi, kāda jauna doma, atziņa, atmiņa, tās vienmēr uzplaiksnī un dod jaunu elpu dzīvei.
Visbeidzot mans mūžīgais kompanjons kino - festivāls "RIGA IFF" katru rudeni kļūst par īstu kino vēstniecību, kas piedāvā ļoti plašu un daudzšķautņainu programmu. Jau gadus "RIGA IFF" mūs dāsni ieaicina, izaicina, provocē un izglīto, bet te gan katram jāskatās filmu atlases nosaukumos, ko sirds vairāk kāro. Mana izvēle ir festivāla festivālu spilgtākie atradumi un Ziemeļvalstu kino akcenti. Došu jums norādi uz sadaļu festivāla gids, tas būs ļoti ērts kompass kinoceļojuma sākumam.