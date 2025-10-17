VIDEO: Imantas traģēdija neko neiemācīja - pārgalvji uz e-velosipēda Rīgā traucas pāri vilciena sliedēm pie sarkanās gaismas
foto: ekrānuzņēmums no video
Imantas traģēdija neko neiemācīja - pārgalvji uz e-velosipēda Rīgā traucas pāri vilciena sliedēm pie sarkanās gaismas.
VIDEO: Imantas traģēdija neko neiemācīja - pārgalvji uz e-velosipēda Rīgā traucas pāri vilciena sliedēm pie sarkanās gaismas

Jauns.lv

Šīs nedēļas sākumā, 13. oktobrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes darbinieki Rīgā, Džutas ielā fiksēja divus pārgalvīgus jauniešus, kuri, braucot ar elektrovelosipēdu, šķērsoja dzelzceļa pārbrauktuvi pie sarkanā aizliedzošā signāla. Likumsargi nolēma jauniešus apturēt, lai izskaidrotu šādas darbības bīstamās sekas.

VIDEO: Imantas traģēdija neko neiemācīja - pārgalv...

Tikko pilngadību sasniegušais transportlīdzekļa vadītājs tika apturēts, viņam izskaidrotas šādas rīcības iespējamās sekas, kā arī pieņemts administratīvā pārkāpuma lēmums par noteikumu neievērošanu.

Ņemot vērā nesenos traģiskos notikumus un to, ka aizvien jaunieši veic pārgalvīgas darbības dzelzceļa tuvumā, Valsts policija aicina regulāri pārrunāt ar savām atvasēm par drošību pie dzelzceļa pārbrauktuvēm. Šķērsojot sliedes pie sarkanās gaismas signāla tiek riskēts ar savu dzīvību.

Tāpat svarīgi ņemt vērā, ka  vilciena bremzēšanas ceļš ir daudz garāks, nekā vieglajām automašīnām, pat, ja vilciena mašīnists ir laikus pamanījis bīstamību uz dzelzceļa sliedēm, tas vēl nenozīmē, ka vilciens paspēs sabremzēt. Tādēļ pirms sliežu šķērsošanas ir jāpaskatās, vai to droši var darīt, vai pārbrauktuve nav slēgta.

Jāpiemin, ka pirms pārbrauktuves šķērsošanas ar operatīvo transportlīdzekli, likumsargi pārliecinājās par drošību .

