Festivāls „PORTA” svin 25 gadu jubileju ar Latvijas un Gruzijas mūziķu satikšanos Dailes teātrī
2025. gads ir Pasaules mūzikas festivāla “Porta” 25 gadu jubilejas gads, kas krāšņi noslēgsies 2025. gada 1. novembrī Dailes teātrī, kur uzstāsies gan spilgti Latvijas pasaules mūzikas pārstāvji, gan starptautiski atzīti viesi no Gruzijas.
Vakars solās būt īpašs – koncerta pirmajā daļā piedalīsies latviešu grupas, kas ilggadēji ir ieguldījušas sevi tradicionālajā un pasaules mūzikā, bijušas festivāla dalībnieces un sadarbojušās ar ārvalstu māksliniekiem: „Iļģi”, „Auļi”, Julgī Stalte ar programmu „TKP”, Laima Jansone un DJ Monstra duetā „ZeMe”, “Forshpil&Dzelzs vilks” un Pūces Etnogrāfiskais orķestris kopā ar gruzīnu etnodžeza trio „The Shin”.
2009. gada „Porta” festivāla centrā bija unikāls kopprojekts – gruzīnu etnodžeza trio „The Shin” kopā ar Pūces Etnogrāfisko orķestri radīja programmu, kurā saplūda gruzīnu vokālais stils un etnodžezs ar latviešu instrumentālo folkloru. Šis darbs tika izdots albumā „Ceļš uz mājām”, kas saņēma Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu kā Labākais tautas mūzikas albums. Projekts tika atzīts par vienu no festivāla spilgtākajām starptautiskajām sadarbībām, apliecinot dzīvīgu un dabiski plūstošu dialogu starp divām bagātām muzikālajām tradīcijām. Tagad, „Porta” 25 gadu jubilejā, šī savienība atgriežas ar jaunu elpu un emocionālu dziļumu.
Vakara otrajā daļā uz skatuves kāps gruzīnu dziedātājs, komponists un multiinstrumentālists, kā arī populārās grupas „33a” līderis Niazs Diasamidze. Viņš ir viens no spilgtākajiem Gruzijas mūzikas pārstāvjiem, kurš veiksmīgi apvieno tradicionālās gruzīnu mūzikas elementus ar mūsdienu pasaules mūzikas, džeza un roka ietekmēm. Niazs ir ne tikai izcils mūziķis, bet arī ievērojams dziesmu tekstu autors, kura darbos bieži atklājas dziļi emocionāli un kultūru savienojoši vēstījumi. Grupas „33a” mūzika ir guvusi atzinību gan Gruzijā, gan citur pasaulē, padarot Niazu par vienu no ietekmīgākajiem mūziķiem savā dzimtenē.
Biļetes uz koncertu iegādājamas “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās visā Latvijā un internetā.