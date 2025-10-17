Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Tunisijas pilsoni Mazigh Hamza.
Latvijā jau gandrīz trīs nedēļas pazudis Tunisijas pilsonis, kas ielidoja no Apvienotajiem Arābu Emirātiem
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1997. gadā dzimušo Tunisijas pilsoni Mazigh Hamza. Vīrietis šā gada 1. oktobrī no Apvienotajiem Arābu Emirātiem ielidoja Latvijā un pazuda bez vēsts.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086785 vai 112.